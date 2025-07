Tunisie: Bientôt des bus suisses et saoudiens et 35 nouveaux wagons de métro

Un conseil ministériel s'est tenu mercredi 23 juillet 2025 au Palais de la Kasbah, présidé par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri. À l'ordre du jour : l'avenir du transport public en Tunisie, un secteur en crise que l'État entend désormais reconstruire en profondeur. Selon un communiqué publié par la présidence du

Gouvernement, cette réunion s'inscrit dans une dynamique de réforme globale du transport terrestre, suivant les orientations du président de la République Kaïs Saïed, qui a appelé à une restructuration urgente du service public.

Sarra Zaafrani Zenzri a souligné que cette réforme dépasse le simple renouvellement de matériel roulant. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des bus ou des wagons de métro, mais de reconstruire un système endommagé par des décennies de gestion inefficace et d'accumulation de dysfonctionnements. Elle a affirmé que l'État travaille sur une stratégie cohérente et à long terme, qui posera les fondations d'un réseau moderne, fiable et accessible à tous les citoyens.

Le transport, rappelle-t-elle, est une infrastructure vitale de l'économie nationale. Son bon fonctionnement impacte directement l'activité économique, la qualité de vie des citoyens, la scolarité des élèves et la fluidité urbaine. Une vision claire est donc en cours d'élaboration, intégrant une planification rigoureuse, des investissements ciblés et une répartition équitable des moyens sur le territoire. Cette stratégie tiendra compte des transformations démographiques, de l'expansion des zones urbaines et des besoins croissants de mobilité.

Des mesures concrètes ont déjà été engagées pour renforcer la flotte nationale. Trois cent nouveaux bus importés de Chine ont été livrés les 17 juin et 12 juillet. Un contrat a été signé pour l'acquisition de 418 véhicules supplémentaires à travers un appel d'offres international. Une convention sera également conclue en septembre avec la Suisse pour la fourniture de 200 bus. Parallèlement, un appel d'offres est lancé pour l'achat de 35 nouveaux wagons de métro. Le conseil a aussi validé l'achat de 397 bus en provenance d'Arabie Saoudite.

La cheffe du gouvernement a insisté sur l'importance d'une bonne coordination entre les ministères et les opérateurs publics afin d'assurer une rentrée scolaire et universitaire fluide. L'arrivée progressive des nouveaux bus, conformes aux normes techniques internationales, devrait considérablement améliorer les conditions de transport. Leur déploiement sur l'ensemble du territoire national sera réalisé selon des critères objectifs, avec une priorité donnée aux zones défavorisées et enclavées.