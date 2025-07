Madagascar: Déficit écologique - Le jour du dépassement 2025, le plus tôt depuis 1971

Cette année, la planète a consommé en moins de sept mois les ressources que la Terre est capable de produire en une année, le jour du dépassement étant le 24 juillet, à partir duquel la planète vit « à crédit écologique ».

Chaque année, la date du « Jour du dépassement de la Terre » est calculée en comparant la consommation annuelle de l'Humanité en ressources écologiques, à la capacité de régénération de la Terre. Hier 24 juillet 2025 était le « Jour du dépassement de la Terre » pour cette année. Autrement dit, l'Humanité a déjà consommé les ressources naturelles que la Terre est capable de produire en une année : eau, terre, forêts, etc...

Pour la première fois depuis 1971, le jour du dépassement arrive avant la fin du septième mois de l'année. En effet, jamais depuis 54 ans le jour du dépassement n'a eu lieu en juillet. Ce qui est le cas cette année. En 2025, l'Humanité consomme l'équivalent des ressources de 1,8 planète. Depuis hier, la planète vit à crédit écologique.

L'écart se creuse

Depuis les années 1970 où l'écart entre l'empreinte écologique et la biocapacité de la Terre commence à afficher un déficit, le jour du dépassement de la Terre est calculé tous les ans par l'ONG américaine Global Footprint Network.

Le calcul se fait principalement sur la base des Comptes nationaux d'empreinte, obtenus à partir des dernières données publiées par les Nations Unies, et celles du Global Carbon Project. Aussi, la seule consultation des dates passées annoncées publiquement pourrait induire en erreur, les comparaisons devant être effectuées uniquement dans le cadre d'une seule édition des Comptes nationaux d'empreinte.

Progression

Depuis 1971, le jour du dépassement arrive de plus en plus tôt chaque année. Si en 1971, il était le 25 décembre, il a commencé à arriver en novembre dès 1974 (30 novembre), pour reculer en décembre en 1982 et 1983 (respectivement 1er et 4 décembre).

Il remonte en octobre en 1987, en septembre en 1999 (26 septembre) et en août en 2005. Il reste en août pendant une vingtaine d'années, pour remonter en juillet cette année. Au vu de la progression du jour du dépassement, la planète consomme de plus en plus rapidement les ressources que la Terre peut produire en une année.