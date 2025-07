L'Organisation Internationale de la Francophonie, à travers sa Direction de la langue française dans la diversité culturelle (DLC ), lance deux appels à projets destinés à faciliter la mobilité des artistes et leurs oeuvres et à soutenir des initiatives innovantes de distribution et de découvrabilité.

Faciliter la participation aux foires, festivals, masterclass...

Parmi les projets concernant la mobilité de création, il pourrait s'agir de participation à des résidences, des ateliers de création ou tout autre activité favorisant la création d'une oeuvre culturelle francophone. Mais la participation à des expositions, des festivals, des cérémonies de remise de prix ou tout autre manifestation artistique peut également bénéficier de cet appel à projets dans le cadre de mobilité de représentation et d'exposition.

La participation à des foires, des marchés culturels et tout autre événement ayant pour objectif de prospecter le marché et établir des partenariats ne seront pas en reste puisqu'elles concernent les projets de mobilité de mise en réseaux.

Enfin la participation à des Master Class, ateliers et formations à court-terme ou tout autre activité permettant d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles sont également éligibles puisqu'elles entrent dans le cadre de mobilité de montée en compétence.

150 000 euros à départager.

La durée de la mobilité ne peut être inférieure à 5 jours (hors jours de voyage) et pour un maximum de 3 mois. Elle devra se dérouler entre le 15 septembre et le 30 décembre 2025.

Le montant indicatif global mis à disposition pour cet appel à projets s'élève à 150 000 euros. La subvention demandée prendra en charge les frais de déplacement, les frais de séjour et de visa. Toute subvention demandée pour la mobilité des artistes ne devra pas excéder 5 000 euros. Pour la circulation des biens culturels, elle n'excédera pas 2 500 euros.

Encourager les échanges culturels dans l'espace francophone.

Ces dispositifs s'inscrivent dans une volonté d'accompagner les industries culturelles et créatives (ICC) pour renforcer la chaîne de valeur et d'accroître les échanges entre les pays de l'espace francophone, dans une logique de coopération. Le but est aussi de favoriser l'accès des contenus culturels francophones au marché national, régional et international.

L'appel à projets concerne les artistes professionnels ou les collectifs artistiques ayant un lien avéré avec l'espace francophone. Ils doivent donc être originaires et résider dans l'un des États et gouvernements membres de l'OIF, dont fait partie Madagascar. Ils doivent par ailleurs oeuvrer dans un secteur culturel et/ou artistique depuis au moins deux ans.

Les entités candidates doivent de plus être actives dans l'industrie du Spectacle vivant (musique, théâtre, danse, humour et conte), du cinéma et de l'audiovisuel, du livre et de l'édition ou des arts visuels (photographie, peinture, sculpture et mode).

Les projets de mobilités prévus entre septembre et octobre 2025 devront soumettre leur candidature au plus tard le 15 août 2025. La date limite de soumission sera le mercredi 15 octobre 2025 pour les projets de mobilités prévus en novembre et décembre 2025.

De plus amples informations sont par ailleurs disponibles sur les réseaux sociaux de l'OIF.