Madagascar: Jeu de société - Les compatriotes, sous la coupe de Ludo King

Pendant la veillée mortuaire, les Malgaches s'adonnent à des jeux de société. Autrefois, c'était le fanorona dans la région des hautes terres centrales, puis les cartes à combinaison, tandis que les claquements des dominos retentissent dans les environs des régions. À présent, sur toute la Grande-île, le Ludo king devance les jeux de table.

Suite aux petites recherches effectuées, « le ludo king est le dérivé du jeu royal indien Pachisi qui a vu le jour vers le VIème siècle. Démocratisé par l'Anglais Alfred Coller, ce divertissement a été intégré dans la technologie par l'entreprise indienne Gametion Technologies Pvt Ltd à Navi Mumbai...»

À cette époque, qui aurait pu imaginer que Uckers traverserait 6 000 km, 15 siècles plutard. Il aurait fallu être un devin pour le savoir !

Le Ludo atterrit sur le sol malgache à la fin 2017. Au début, il se jouait timidement en famille. Trois ans après, suite à l'avènement de la pandémie et la frustration liée au confinement, les Malgaches s'y sont mis.

Dans les établissements scolaires pendant la récréation, les offices publics ou privés, au marché en attendant les clients, dans les jardins publics, partout, on trouve des groupes de personnes recroquevillées autour d'un smartphone ou d'une tablette.

Les compatriotes sont sous la coupe de la ludification indienne. « On se lance un défi, on mise sur le favori. Par exemple, mes amis et moi jouons, et les observateurs font leurs pronostics. Cela nous pousse à faire de notre mieux. C'est facile à comprendre, mais, il faut également avoir une stratégie. C'est ce qui nous captive dans ce jeu », s'amuse Willy Sedraina.

Dès lors, les animateurs n'ont pas tardé à organiser une grande compétition sur Tanà. La première édition s'est tenue du 5 au 31 août 2023. Plus de 2 000 000 ar ont été attribués aux lauréats. D'autre part, petits tournois et duels amicaux ont été mis en place dans les quartiers des grandes villes dans les régions.

En revanche, certains ne partagent pas cet enthousiasme. Des parents se plaignent, « les corvées domestiques sont délaissées, les bulletins scolaires sont mauvais...». Un gérant d'une petite entreprise à Antsiranana a pris une décision drastique. L'usage du téléphone est interdit au personnel afin d'assurer le bon déroulement du travail.

« Ils se comportent comme des enfants lorsqu'ils y jouent. Ceux qui gagnent crient, déjà ce genre d'attitude va à l'encontre de la discipline. Et ceux qui ont perdu sont démoralisés et n'ont plus envie de travailler. C'est la raison pour laquelle j'ai établi une discipline », a-t-il témoigné.

Ludo king n'a pas seulement traversé les siècles, il a franchi des frontières, touché le coeur des personnes de 7 à 77 ans, plus que La Maladie d'amour de Michel Sardou. Il y en a qui sont devenus riches, merci Ludo... pendant que d'autres ont vu leurs femmes quitter leurs foyers. La roue tourne !