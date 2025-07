Tunisie: Siilawy enflamme Hammamet - Un concert à guichets fermés pour le phénomène jordanien

Une apparition distinguée, un sourire esquissé et une présence scénique magnétique... Siilawy était au rendez-vous, enthousiaste à l'idée de rencontrer son jeune public, venu nombreux l'applaudir dans l'enceinte de l'amphithéâtre de la ville de Hammamet dans le cadre de la 59èmeédition du festival international de la ville.

Un des jeunes talents arabes les plus prometteurs de sa génération a assuré son concert avec succès. Cet astre naissant mais ô combien adulé par ses spectateurs, a fait très vite un « Sold Out » à l'annonce de sa venue. Carton plein pour cet artiste complet des temps modernes qui a percé il y'a 5 ans grâce aux réseaux sociaux et qui nous vient de la Jordanie. 14 chansons se sont succédé tout le long de sa prestation, toutes plus rythmées et marquantes, les unes que les autres.

Son énergie débordante sur scène traduit son succès sur Youtube, avec ses millions de vues générées au fil de ses morceaux. Des chiffres qui interpellent et attestent d'un succès, toujours plus grandissant. D'origine palestinienne, Hossam Siilawy, de son vrai nom, est auteur, compositeur, interprète, qui a, à son actif de nombreux morceaux tous bouleversants, touchants et qui font écho auprès de ses jeunes admirateurs, connaisseurs de ses paroles et de ses textes attrayants.

Il évoque des aléas amoureux, parle de l'époque et de ses affres et capte pleinement l'attention de son jeune auditoire. Siilawy a brillé en interprétant dès le début de son concert « Elfy », suivi de « Jamila », « Saber Meftah » ou « Lama Tkuni ». Ses chansons célèbres comme « La Tensini », « Oddam Elkol » ou encore « Achanak » ont conquis les fins connaisseurs présents.

Grâce à ce dernier morceau cité, il a pu rafler la récompense de la meilleure chanson arabe aux « Arab Music Awards » en 2023. L'artiste a cumulé plus d'un milliard d'écoute sur ses plateformes en ligne, ce qui reflète un exploit dans le monde arabe.

Siilawy déclare n'avoir jamais senti qu'il était étranger en Tunisie et n'a cessé de valoriser son public tunisien. Sa carrière a démarré de Amman, et depuis, c'est une « Success Story » exceptionnelle qui a vu le jour et qui n'est pas prête de s'arrêter de sitôt. « La route n'a jamais été facile, ou courte, ou rapide, contrairement à ce qu'on pourrait penser ». Précise l'artiste, fier de ses accomplissements. Siilawy serait fier de performer avec des artistes tunisiens comme Saber Rebai et Nordo, si l'occasion se présentait. « Je tiens à ce qu'on continue de m'apprécier pour mon travail, pour mes textes surtout, car la persévérance porte ses fruits ! ». Conclut -il.

