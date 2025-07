Maroc: L'Association 'Oscars pour l'art' présente la pièce théâtrale «Aita al hal» à Sidi Bernoussi

Sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la troupe théâtrale de l'Association «Oscars pour l'art » présente la pièce théâtrale «Aita al hal», fruit du travail de l'artiste et metteur en scène Noureddine Chaouki.

La pièce sera jouée ce samedi 26 juillet 2025 à 19h à la maison des jeunes de Sidi Bernoussi, à Casablanca. Cet événement promet une immersion dans un univers théâtral aux couleurs du patrimoine marocain, tant sur le plan vestimentaire que musical et scénique.

Le spectacle bénéficie de la participation d'une équipe talentueuse, parmi laquelle on retrouve Fatima Zahra Boubcher, Hassan El Mouhib, Nahila Boubcher, Salma El Abssi, Malak Chaouki, Youssef Seddik et Fouad El Hafyani. L'assistant à la mise en scène est Mustapha Madhoun, et la scénographie est signée Mohamed Errakhl.

Avec cette pièce, la troupe aspire à faire rayonner le théâtre local et à créer un pont entre les traditions culturelles et les nouvelles expressions artistiques. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d'art vivant et les curieux en quête de découvertes scéniques.