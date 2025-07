Algérie: Alger célèbre en musique le 185e anniversaire de la naissance du grand compositeur russe Tchaïkovski

ALGER — Un concert exceptionnel de musique symphonique, intitulé, "Piotr Tchaïkovski, une musique au-delà des frontières", dédié à l'oeuvre prolifique de ce grand compositeur russe, a été animé, jeudi à Alger, par une sélection de musiciens et de vocalistes russes, devant un public nombreux.

Accueilli à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, ce grand moment de musique universelle, a été organisé en célébration du 185e anniversaire de la naissance du grand compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893).

En présence du Chargé d'affaires auprès de l'ambassade de la Fédération de Russie en Algérie, M. Alekseï Kocheshkov, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Dong Guangli, de la directrice de la Culture de la wilaya d'Alger, Mme Yamina Bendaoud et du directeur général de l'Opéra d'Alger, M. Abdelkader Bouazzara, ce spectacle d'exception, s'inscrit dans le cadre d'un programme culturel international de coopération entre l'Algérie et la Russie.

Animé par une fusion synergique qui a réuni des musiciens et des vocalistes issus des plus grands instituts de musique russes, le programme de cette soirée a consisté en une quinzaine de pièces rendues essentiellement en solo ou en duo.

Dans des atmosphères solennelles, le nombreux public a pu ainsi apprécier le génie créatif de Tchaïkovski et autres grands compositeurs, brillamment restitués par les instrumentistes solistes et virtuoses, Alexander Poltoratsky au violon et Rozalina Husseinzade au violoncelle, soutenus par Daniil Borzenko au piano.

Également accompagnés par le même pianiste sous un éclairage de grands soirs, les vocalistes solistes aux tessitures larges, Askar Abdrazakov (basse), Valery Makarov (ténor), Lada Merculeva (soprano) et Emira Dakhlia (Mezzo-soprano) se sont succédés pour rendre dans des pupitres différents, plusieurs extraits d'Opéras célèbres.

Parmi les pièces que le public a apprécié et longtemps applaudi, les extraits d'opéras composés par Piotr Ilitch Tchaîkovski, "la dame de pique", "Eugène Onéguine" "Nocturne" et "Mélodie", ainsi que, "Vocalise" et "Romance" de Sergeï Rachmaninov (1873-1943) et "La fille de neige", de Nicolaï Rimski Korsakov (1844-1908) et "Carmen" de Georges Bizet (1838-1875).

D'autres extraits d'opéras ont également été rendues par les voix puissantes des solistes dont, "Rigoletto" de Giuseppe Verdi (1813-1901), "Bohème" de Giacomo Puccini (1858-1924), "O Sole mio" d'Eduardo Di Capua (1867-1917) et de conclure en apothéose, impliquant l'assistance avec la célèbre chanson populaire russe "Kalinka-Malinka".

Dans des atmosphères relevées, le public a savouré tous les moments de cette soirée commémorative, applaudissant longtemps les prestataires de ce bel hommage rendu à l'Opéra d'Alger à un compositeur de référence qui aura laissé un legs inestimable à la musique symphonique universelle.

Le 185e anniversaire de la naissance de Piotr Ilitch Tchaïkovski, a également été célébré les 22 et 23 juillet à l'Opéra d'Alger, avec l'organisation d'une exposition et d'une conférence présentées par des experts russes, qui sont revenus sur la vie et l'oeuvre de ce génie de la musique, ainsi que la tenue de quatre ateliers artistiques spécialisés dans les domaines du, violon et piano classiques, ainsi que le chant lyrique d'Opéra et la direction artistique d'orchestre.

Sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, le concert "Piotr Tchaïkovski, une musique au-delà des frontières" a été organisé par l'Opéra d'Alger en partenariat avec la Fondation caritative internationale "Nadejda von Meck" et le soutien du Fonds présidentiel russe pour les initiatives culturelles.