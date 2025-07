Afrique: Jeux scolaires Africains (Algérie-2025) - Sétif à l'heure africaine

SETIF — La ville de Sétif s'est mise à l'heure africaine à quelques jours du coup d'envoi des compétitions des 1ers Jeux scolaires africains (JSA-2025) que l'Algérie accueille du 26 juillet au 5 août, dans les villes de Constantine, Annaba, Sétif et Skikda.

Capitale des Hauts plateaux où se dérouleront 5 disciplines, en l'occurrence le badminton, la natation, le basket-ball, le kung fu wushu et le taekwondo, a mis, sous l'impulsion de la direction de la jeunesse et des sports (DJS), les bouchées doubles pour que les enceintes désignées pour le déroulement des épreuves, l'hébergement et la restauration des athlètes soient fin prêtes.

C'est aux badistes (pratiquants du badminton) qu'échoira l'honneur d'étrenner les jeux à Sétif, dans la matinée de dimanche 27 juillet, à la salle Mokhtar-Aribi d'Ain Arnat (5 km à l'ouest du chef-lieu de wilaya), avec le tour préliminaire par équipe mixte, en attendant les finales prévues jeudi 31 juillet.

Les Nageurs et nageuses entreront en lice, le lendemain (28 juillet), dans toutes les spécialités (du 50 m au 800 m en passant par les relais) et ce, jusqu'au 1er août, ainsi que les athlètes du kung fu wushu (jusqu'au 30 juillet) et du taekwondo jusqu'aux finales programmées pour le 4 août.

Les délégations d'une vingtaine de pays continuaient encore, jeudi, à affluer à Sétif, en attendant l'arrivée d'autres, aujourd'hui (jeudi), à l'image des Egyptiens et Tunisiens.

Pour rappel, la ville de Sétif accueillera, au total, 407 athlètes (représentant 29 pays sur les 50 nations participant à ces jeux) dont environ 200 sportifs sont déjà sur place, aux couleurs de 20 pays.