Ile Maurice: La CEO Nandita Ramdewar touche un salaire mensuel de plus de Rs 760 000

En réponse à une question parlementaire du député Nitish Beejan, la ministre des Services financiers et de la Planification économique, Joyti Jeetun, a apporté plusieurs précisions concernant la directrice générale de la State Insurance Company of Mauritius Ltd (SICOM), Nandita Ramdewar.

Celle-ci a intégré la compagnie le 4 mai 1992 en tant que Manager of Finance. Depuis, elle a gravi les échelons : Senior Manager en 2002, Group Senior Manager Corporate en 2010, Chief Finance Officer en 2013, puis Deputy Group CEO en 2018.

Elle assure l'intérim à partir de septembre 2019 avant d'être officiellement nommée Group CEO le 5 mai 2021. Elle siège également au conseil d'administration de SICOM depuis 2013. Sur le plan académique et professionnel, Nandita Ramdewar est Fellow de l'Association of Chartered Certified Accountants (FCCA) et détient un MBA de l'Université de Manchester.

Concernant sa rémunération, la ministre a indiqué que son package mensuel actuel s'élève à Rs 762 242, hors bonus de performance, avantages liés au véhicule, frais de passage et pension. En incluant toutes ses rémunérations annuelles - salaires, primes, remboursements de congés et avantages divers, le montant total atteint Rs 11,5 millions pour l'année fiscale se terminant au 30 juin 2024, tel que publié dans les états financiers de l'entreprise.

Depuis sa nomination en 2021, trois ajustements salariaux de 3,5 % ont été appliqués : deux augmentations annuelles et une révision salariale, aboutissant à une hausse globale de 37,5 % entre 2020 et 2024.

Ces ajustements sont validés par le conseil d'administration, sur recommandations d'un commissaire salarial indépendant. La ministre a conclu en soulignant que son ministère continuerait à suivre de près les questions de gouvernance et de rémunération des dirigeants, dans le respect des normes et attentes du public.