Ile Maurice: Visites médicales à domicile - Plus de 29 500 bénéficiaires recensés en juillet 2025

Le ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Ashok Subron, a apporté des précisions sur le service de visites médicales à domicile à destination des personnes âgées et alitées, en réponse à une question du député indépendant Franco Quirin.

Selon les données communiquées, toutes les personnes âgées de 90 ans et plus sont automatiquement éligibles à ces visites. En outre, les personnes âgées de 0 à 89 ans bénéficiant d'une allocation pour aidant et nécessitant une assistance constante sont également concernées.

Au 1er juillet 2025, 4 836 personnes âgées de 90 ans et plus et 24 745 autres, âgées de 0 à 89 ans et bénéficiaires de l'allocation pour aidant, reçoivent des visites à domicile effectuées par des médecins du ministère.

Ces visites sont réalisées par 352 médecins contractuels travaillant sur une base sessionnelle, avec une fréquence mensuelle. Depuis janvier 2025, les visites ont été interrompues pour 1 906 bénéficiaires en raison de leur décès, et pour 179 autres, âgés de moins de 90 ans, suite à la non-reconduction de leur allocation pour aidant.

Le ministre a également souligné une hausse notable du nombre de bénéficiaires par rapport à décembre 2024. À cette date, 29 024 visites étaient comptabilisées, contre 29 581 en juillet 2025, soit une augmentation de 557 bénéficiaires.