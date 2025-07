Maroc: Hommage au réalisateur Latif Lahlou

Les "Journées Mazagan du cinéma" ont été ouvertes, jeudi soir au théâtre de la Cité Portugaise à El Jadida, par une cérémonie d'hommage au réalisateur et producteur Latif Lahlou.

L'ouverture de cet événement, organisé jusqu'au 26 juillet, a été marquée par la mise en lumière du parcours riche de Latif Lahlou, natif d'El Jadida et considéré comme l'un des piliers du cinéma marocain. Son long-métrage "Ad-dar Lakbira" (La grande maison) a été projeté lors de cette cérémonie.

À cette occasion, le président de la Fédération Nationale des Ciné-clubs au Maroc, Abdelkhalek Belarabi, a souligné que les "Journées Mazagan du cinéma" s'inscrivent dans le cadre du programme annuel établi par la Fédération en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, visant à créer une dynamique culturelle cinématographique dans la région.

Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que ce genre d'événement contribue à la promotion de la culture cinématographique au Maroc à travers la projection de films, les débats et les échanges d'expériences entre les différents acteurs du secteur.

Et d'ajouter que ces journées représentent également une opportunité pour les passionnés du 7ème art de découvrir les multiples facettes du monde cinématographique.

De son côté, le président du Ciné-club d'El Jadida, Nabil El Bellouti, a précisé que cette manifestation prévoit des ateliers de formation destinés aux élèves d'établissements scolaires, afin de renforcer leur culture cinématographique.

Il a également indiqué que trois films seront projetés et débattus en présence de leurs réalisateurs, à savoir "Ad-dar Lakbira" de Latif Lahlou, "Moudhakkirat" (Journal intime) de Mohamed Chrif Tribak et "404.01" de Younes Reggab.

Placé sous le thème "Les ciné-clubs, un espace de développement du goût artistique et esthétique", cet événement culturel et artistique est organisé par l'Association du Ciné-club d'El Jadida dans le cadre des projections mensuelles prévues en partenariat avec la Fédération Nationale des Ciné-clubs au Maroc et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture, et en collaboration avec la direction provinciale de la culture d'El Jadida et le lycée technique Errazi.

Les journées proposent une programmation riche et variée comprenant des ateliers de formation pour les élèves et étudiants du lycée technique Errazi sur la lecture filmique et le montage, ainsi que des projections de films suivies de discussions avec leurs réalisateurs.

Les "Journées Mazagan du cinéma" constituent une occasion de célébrer la créativité cinématographique locale et nationale, tout en encourageant les jeunes à découvrir le langage du cinéma et à s'inscrire dans une dynamique culturelle durable au sein des établissements scolaires.