Ile Maurice: Une facture salée pour une gestion désastreuse

À travers sa réponse à la question du député Ludovic Caserne, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, n'a pas mâché ses mots : le projet Abercrombie Market Fair est, selon lui, un véritable cas d'école d'échec administratif et de mauvaise gouvernance. Lancé en 2019 sous l'ancien gouvernement, le projet a accumulé retards et conflits techniques entre le consultant et l'entrepreneur.

L'un des tournants critiques a été l'érection d'une structure sans approbation formelle, révélant ensuite des défaillances structurelles majeures qui auraient pu être évitées avec une supervision adéquate.

Selon lui, au lieu de gérer la situation avec rigueur, le gouvernement d'alors a rompu précipitamment le contrat en mai 2023, sur la recommandation légale de Me Roubina Jadoo-Jaunbocus et Me Chetty, et avec l'aval de plusieurs ministres. Cette décision, selon le ministre Woochit,n'était pas fondée sur une cause valable.

Résultat : l'entrepreneur a engagé une procédure d'arbitrage et a eu gain de cause. Le 9 mai 2025, le tribunal arbitral a condamné le conseil municipal de Port-Louis à verser plus de Rs 25 millions. Après retenues, c'est une somme de Rs 21,2 millions qui a effectivement été payée.

Pour couronner le tout,seulement 21 % des travaux ont été réalisés en près de six ans. Une véritable hémorragie financière, selon le ministre, dontles citoyens de Port-Louis paient aujourd'hui le prix fort.