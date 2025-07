Ile Maurice: Reza Uteem clarifie les règles

Répondant au député Franco Quirin, le ministre du Travail, Reza Uteem, a détaillé les conditions strictes entourant l'emploi de footballeurs étrangers à Maurice. Une procédure rigoureuse encadrée par la Non-Citizens (Employment Restriction) Act, visant à assurer transparence et qualité dans le recrutement de talents étrangers.

Toute demande de permis de travail pour un joueur étranger doit être soumise via le National E-Licensing System de l'Economic Development Board. Le dossier doit inclure, entre autres, une lettre du club, les certificats de transfert (nationaux ou internationaux), un relevé de trésorerie et une lettre de non-objection de la Mauritius Football Association, ainsi qu'un contrat de travail validé, une autorisation médicale et des pièces d'identité du joueur.

Le permis est valable pour une saison, renouvelable une fois, sous réserve d'une autorisation de résidence émanant du Bureau du Premier ministre. Le joueur doit avoir entre 18 et 60 ans et ne peut exercer aucune autre activité rémunérée durant son séjour.

Actuellement, la politique autorise les clubs à recruter jusqu'à trois joueurs étrangers en Super League et deux en National First Division. Pour garantir un certain niveau de jeu, ces joueurs doivent avoir évolué dans la plus haute division de leur pays d'origine au cours des deux dernières années. Le ministre Uteem a souligné que ces règles visent à protéger l'intégrité du championnat local, tout en permettant aux clubs d'améliorer leur performance avec des renforts de qualité.