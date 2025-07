Les nuages judiciaires s'accumulent au-dessus d'Ali Bongo. Depuis sa chute en août 2023, les actions en justice le visant directement, ou impliquant sa famille et ses proches, se multiplient dans plusieurs juridictions internationales.

Longtemps au sommet d'un pouvoir critiqué pour sa brutalité, l'ancien président gabonais fait désormais face à une riposte judiciaire inédite portée par ses opposants d'hier et des institutions déterminées à tourner la page de cinq décennies de régime dynastique.

À Paris, la famille Bongo a porté plainte pour séquestration et torture contre les nouvelles autorités en place à Libreville. Mais en réponse, l'État gabonais compte contre-attaquer. Une double plainte devrait être déposée à Libreville et dans la capitale française, visant précisément la famille de l'ex-président pour les mêmes motifs. Ce bras de fer judiciaire, au parfum de revanche politique, se joue autant sur le plan symbolique que juridique.

Dans ce contexte, plusieurs figures de l'opposition historique d'Ali Bongo réclament réparation. Bertrand Zibi Abeghe, ancien député emprisonné en 2016, a saisi différentes juridictions à Bruxelles, Londres, Washington et prévoit de poursuivre à Paris. Son témoignage est accablant : il évoque six années passées en détention, des actes de torture, des conditions de détention inhumaines, et un régime fondé sur la terreur.

Il décrit une dictature brutale, marquée par des meurtres arbitraires, des spoliations et un mépris total des droits humains. À ses yeux, le peuple gabonais mérite aujourd'hui justice.

Autre voix qui s'élève, celle de Landry Amiang Washington, cyberactiviste détenu durant quatre ans pour avoir critiqué le président. Lui aussi annonce avoir engagé plusieurs recours internationaux, espérant que les juridictions occidentales permettront enfin de faire la lumière sur les violations des droits fondamentaux orchestrées sous le régime Bongo.

La confrontation entre l'ancien pouvoir et ses victimes présumées s'intensifie donc. Le combat judiciaire à venir s'annonce long, mais il marque une rupture : celle d'un système longtemps protégé par le silence et l'impunité. Le Gabon post-Bongo tente de se reconstruire dans un climat chargé d'attentes et d'amertumes. La vérité pourrait bien, cette fois, être dite dans les prétoires internationaux.