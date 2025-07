Cote d'Ivoire: Miss univers - Fatima kone miss cote d'ivoire 2025 écartée au profit d'Olivia Yace

L'annonce a résonné comme un coup de tonnerre dans le ciel ivoirien : Olivia Yacé, ancienne Miss Côte d'Ivoire 2021, représentera à nouveau la nation au prestigieux concours Miss Univers 2025, écartant ainsi Fatim Koné, pourtant élue Miss CI 2025.

À l'origine de cette décision, le COMICI (Comité Miss Côte d'Ivoire), qui évoque un choix stratégique pour maximiser les chances du pays. Mais derrière les applaudissements, une profonde fracture se dessine. Du haut de son amour maternel, Yolande Yacé, mère de l'élue désignée, s'est exprimée dans une déclaration poignante.

Avec ferveur et émotion, elle a remercié le COMICI, saluant la foi, la persévérance et l'élégance de sa fille Olivia, devenue aux yeux de beaucoup, le symbole d'une Côte d'Ivoire « forte, rassemblée et tournée vers l'excellence ». Pour Mme Yacé, ce choix est un honneur et une bénédiction divine, une victoire espérée pour tout un peuple. Mais dans l'ombre de ces mots inspirants, un autre visage se dessine, celui de Fatim Koné, couronnée Miss CI 2025, aujourd'hui reléguée au second plan.

Pour de nombreux Ivoiriens, cette décision est vécue comme une humiliation publique, une injustice cruelle, infligée à une jeune femme encore en pleine effervescence de son sacre. « Ce n'est pas humainement juste », s'insurge une voix parmi tant d'autres.

Les réseaux sociaux s'enflamment, les cœurs s'indignent. Beaucoup y voient une gifle à l'équité, une atteinte au respect que l'on doit à celle qui a conquis le titre au prix de ses efforts. « Si Fatim était votre fille, auriez-vous accepté cela ? », questionne un internaute, visiblement écœuré.

La douleur exprimée est collective, ressentie comme une trahison de l'esprit même du concours Miss CI. À quoi bon concourir, se battre, se dépasser, si la couronne n'ouvre plus les portes promises ? Une participante se demande, amère : « Que fera-t-on de Fatim désormais ? » Mais dans cet ouragan d'émotions, certaines voix tempèrent.

Pour d'autres, cette désignation est avant tout stratégique. Miss Univers n'est pas un concours local. Il exige de la rigueur, une préparation millimétrée, une maîtrise des codes internationaux. En cela, Olivia, forte de son expérience et de son aura mondiale, serait un atout.

« Mieux vaut envoyer une candidate aguerrie que sacrifier une débutante au regard impitoyable du monde », disent certains, conscients des enjeux. Et pourtant, la douleur persiste. Car même si la stratégie peut être comprise, la méthode interroge. L'image d'une Miss 2025 éclipsée dès sa désignation renvoie à un profond malaise.

Et le coeur de cette affaire n'est peut-être pas Olivia, mais le système qui, faute de clarté et de cohérence, désenchante les rêves des jeunes reines. Face à cette décision, la Côte d'Ivoire semble coupée en deux. D'un côté, les défenseurs de l'excellence à tout prix.

De l'autre, ceux qui réclament justice, reconnaissance, et respect pour Fatim. En définitive, au-delà du concours, c'est toute une réflexion sur la place des femmes, de l'effort et du mérite dans notre société qui s'impose. Car une couronne n'est pas qu'un ornement. Elle est aussi un symbole d'espoir, de fierté, de combat. Et dans ce combat, nul ne devrait être sacrifié au nom du prestige.