Cameroun: Ecole internationale de guerre de Yaoundé - La 20e promotion reçoit ses parchemins

C'est dans une ambiance solennelle et empreinte de fierté que la 20e promotion de l'École Internationale de Guerre de Yaoundé a reçu ses parchemins, marquant la fin d'un cycle intense de formation d'un an. La cérémonie, qui s'est tenue ce mercredi 23 juillet 2025 dans l'enceinte de l'école au quartier Simbock à Yaoundé, a été présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, représentant personnel du Président de la République, Chef des Forces armées.

Une promotion aux couleurs de l'Afrique

La 20e promotion se distingue non seulement par la rigueur de son parcours, mais également par la diversité des officiers stagiaires qui la composent. Venus de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs, ces officiers supérieurs ont partagé durant douze mois un programme riche et exigeant, axé sur les nouveaux enjeux sécuritaires et stratégiques du continent.

Des défis contemporains au coeur de la formation

La formation à l'EIGY a abordé des thématiques variées et cruciales, en adéquation avec les réalités actuelles des théâtres d'opération : lutte contre la grande criminalité, la piraterie maritime, la cybercriminalité, le terrorisme et la sécurisation des zones sensibles. Des modules ont également porté sur la coordination interarmées et interétats, les stratégies de commandement, le renseignement militaire, et la gestion des crises en environnement complexe.

Un engagement fort du Cameroun pour la paix et la sécurité

Dans son allocution, Joseph Beti Assomo a réaffirmé l'engagement du Cameroun, sous l'impulsion du Président Paul Biya, à oeuvrer pour la stabilité du continent à travers la formation de cadres militaires de haut niveau. Il a salué le mérite des officiers sortants et les a exhortés à mettre en pratique, sur le terrain, les compétences acquises durant leur séjour à Yaoundé.

« L'Afrique a besoin de forces de défense professionnelles, capables de répondre aux défis sécuritaires de plus en plus complexes et transnationaux. Vous êtes désormais des acteurs clés de cette dynamique », a-t-il déclaré.

Des officiers prêts à servir dans des contextes variés

Les récipiendaires de cette 20e promotion repartiront dans leurs pays respectifs, enrichis d'une expérience académique, tactique et humaine précieuse. Ils sont appelés à occuper des postes stratégiques, tant dans les armées nationales que dans les missions multilatérales pour la paix et la sécurité sur le continent.

L'École Internationale de Guerre de Yaoundé confirme, une fois encore, sa vocation panafricaine et son rôle de pôle d'excellence dans la formation des élites militaires. À travers cette 20e promotion, c'est une nouvelle génération de commandants éclairés, aguerris et prêts à relever les défis sécuritaires de demain, qui prend désormais le relais.