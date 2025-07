Cameroun: Kah Walla interpelle Elecam - Des morts et des mineurs sur la liste électorale de 2025

Kah Walla relance avec vigueur le débat sur la crédibilité du processus électoral au Cameroun. Lors d'une conférence de presse tenue à Douala, la présidente du Cameroon People's Party (CPP) et coordinatrice du mouvement citoyen Stand Up for Cameroon a affirmé que son organisation a identifié de graves anomalies dans le fichier électoral d'Elections Cameroon (Elecam), mettant en lumière une crise de transparence électorale qui mine les fondements de la démocratie camerounaise.

Elle affirme que le fichier électoral en vigueur contient les noms de plusieurs personnes décédées, ainsi que des mineurs déjà signalés depuis 2014. Parmi les cas cités figurent les noms de personnalités publiques disparues comme le professeur Bipoum Woum, Joseph Owona, Bernard Njonga ou encore David Eto'o, le père du président de la Fédération camerounaise de football.

La présence de ces noms, pourtant bien connus du grand public, soulève de sérieuses interrogations sur la rigueur du système de gestion des données électorales.

Kah Walla alerte aussi sur des erreurs flagrantes de correspondance entre noms, photos et genres. Elle cite les exemples d'Ahmadou Fadimatou, un nom féminin associé à une photo d'homme, et d'Adama Hamadou, un nom masculin relié à une photo de femme. Pour elle, il s'agit d'une preuve supplémentaire du dysfonctionnement structurel de l'institution en charge des élections.

La militante politique se montre catégorique : elle ne participera à aucune élection tant que le code électoral actuel n'aura pas été revu en profondeur. À travers le Mouvement Stand Up for Cameroon, elle annonce une série d'initiatives citoyennes dans les jours à venir pour exiger la publication complète et transparente de la liste électorale, ainsi qu'une clarification sur les mécanismes de mise à jour du fichier.

En 2014 déjà, Elecam s'était engagé à retirer les mineurs du fichier. Plus de dix ans plus tard, ces mêmes inscriptions figurent encore dans les données, preuve selon Kah Walla que les promesses de réformes ne sont jamais tenues. À la veille d'une échéance électorale majeure, la coordinatrice de Stand Up appelle à un sursaut national, dénonçant ce qu'elle qualifie de mascarade démocratique.

Face à cette situation, elle conclut en ces termes : « Il faut qu'on choisisse, soit on continue à faire du cinéma, soit on passe aux choses sérieuses. »