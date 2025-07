Sénégal: Fidelity Bank - Le bénéfice avant impôt évalué à 385,2 milliards d'euros en 2024

Sous la direction du Dr. Nneka Onyeali-Ikpe, Fidelity Bank a publié des résultats historiques pour l'année 2024, marquant une étape décisive dans la trajectoire de croissance de l'institution.

«Selon les états financiers vérifiés de la banque pour 2024, le bénéfice avant impôt (Pbt) a augmenté de 210 % en glissement annuel pour atteindre 385,2 milliards d'euros. Les recettes brutes ont augmenté de 87,7 % pour atteindre 1,04 billion d'euros, grâce à une hausse de 106,9 % des intérêts et revenus similaires, qui ont atteint 950,6 milliards d'euros », renseigne un communiqué de presse.

Fidelity Bank, renseigne la même source, a également enregistré une augmentation de 47,9 % des dépôts des clients, qui sont passés de ₦4,0 trillions au cours de l'exercice 2023 à ₦5,9 trillions au cours de l'exercice 2024. Les prêts et avances ont augmenté de 41,9 %, passant de ₦3,1 trillions à ₦4,4 trillions au cours de la même période, ce qui renforce le rôle de l'institution dans le soutien de la croissance économique par le biais de l'augmentation des prêts.

Selon le communiqué, la forte dynamique de la banque s'est poursuivie au premier trimestre 2025, avec un PBT atteignant 105,8 milliards d'euros, soit une augmentation de 167,8 % en glissement annuel. Le bénéfice brut pour le trimestre s'est établi à ₦315,4 milliards, soit une hausse de 64,2 % par rapport au T1 2024, grâce à la croissance des flux de revenus d'intérêts et de revenus non liés aux intérêts.

«Malgré des conditions macroéconomiques difficiles, Fidelity Bank a fait preuve de résistance opérationnelle et d'une bonne gestion des risques. Sous la direction de Mme Nneka Onyeali-Ikpe, la banque a considérablement amélioré son image de marque. Un récent rapport de Brand Finance a classé la Fidelity Bank comme la marque nigériane à la croissance la plus rapide, sa valeur de marque ayant plus que triplé », lit-on dans le document.

Nneka Onyeali-Ikpe, précise-t-on, a également été nommée parmi les 100 leaders les plus influents du monde en matière d'exportation et de commerce international en 2024, en reconnaissance de sa contribution à l'expansion des capacités de financement du commerce et de l'exportation du Nigéria.

Au cours de son mandat, Fidelity Bank a reçu de nombreuses récompenses, notamment celle de Banque de financement des exportations de l'année (2023 BAFI Awards), de Meilleur fournisseur de solutions de paiement Nigeria 2023, et de Meilleure banque de Pme Nigeria 2022 (Global Banking and Finance Awards). La banque a également été reconnue par Euromoney comme meilleure banque pour les Pme (2023) et meilleure banque privée domestique au Nigéria (2023).