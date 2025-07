Congo-Kinshasa: Butembo - un policier tué, un assaillant blessé lors d'une attaque meurtrière

Un policier a été tué et un assaillant blessé lors d'une attaque menée ce vendredi 25 juillet au matin par un groupe d'hommes armés de machettes et d'armes à feu contre le bureau de la commune Mususa à Butembo, dans la province du Nord-Kivu.

Les assaillants, qui avaient été repérés la veille dans le quartier Chimbwe tout proche, ont agressé violemment le policier affecté à la garde de la commune, le blessant gravement à la machette avant de lui voler son arme. Le policier est décédé peu après l'agression, tandis qu'un des assaillants a été blessé par balle durant l'attaque, rapportes des sources locales.

Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Mowa Baeki Teli Roger, s'est rendu sur place pour constater les faits et a confirmé le bilan communiqué par les sources locales. Il a assuré que les forces de sécurité travaillent activement pour identifier et arrêter les responsables de cette attaque qualifiée d'odieuse.

Cette attaque a provoqué une vive panique dans la commune Mususa, perturbant les activités matinales. La société civile locale dénonce cet acte ciblé contre les forces de l'ordre et réclame l'ouverture d'une enquête afin que les auteurs soient retrouvés et jugés. Cette attaque s'inscrit dans un contexte d'insécurité récurrente à Butembo, où des incidents armés ciblant les policiers et autres agents publics ont eu lieu récemment.

Par exemple, l'attaque meurtrière du 21 juillet à la barrière de Kangothe, à la sortie nord de la ville, avait déjà causé la mort d'un policier et d'un civil, entraînant une forte inquiétude de la population et des appels à renforcer la sécurité dans la région. Lors de cette attaque armée, plusieurs autres personnes avaient été blessées, une importante somme d'argent a été emportée et des dégâts matériels considérables ont été causés.