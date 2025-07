Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La société civile alerte sur l'état critique du pont de Lia à Mitobo

Le cadre de concertation de la société civile du bassin de Zalya, dans la chefferie des Wamuzimu, territoire de Mwenga au Sud-Kivu, a tiré la sonnette d'alarme, ce vendredi 25 juillet, sur l'état préoccupant du pont jeté sur la rivière Lia, situé dans le village de Mitobo, groupement des Banampute.

Selon les observations locales, le pont présente d'importantes fissures apparues ces derniers jours. Il est désormais partiellement endommagé, rendant impossible le passage des véhicules et des engins lourds entre les localités de Kamituga et Kitutu. Seuls les motocyclistes et les piétons peuvent encore y circuler, mais avec une extrême prudence, la structure menaçant de s'effondrer à tout moment, selon nos sources.

Face à ce danger imminent, la société civile, par la voix de son président Bienfait Fadhili Mulonda Walubanda, appelle à une intervention urgente des autorités provinciales et nationales. Il exhorte également les partenaires techniques à inspecter et réhabiliter l'ouvrage afin de prévenir un accident majeur et garantir la continuité des échanges économiques entre les deux localités fortement dépendantes de cette voie.

Le pont de Lia constitue une infrastructure stratégique pour le transport des biens, l'accès aux services de base et les déplacements des populations locales. Sa dégradation compromet la mobilité des habitants, ralentit les activités commerciales et aggrave la précarité dans une zone déjà marquée par l'isolement et le sous-investissement.