Afrique: Un délégation soudanaise participe à l'inauguration du siège régional de la FIFA à Rabat

Une délégation de la Fédération soudanaise de football participe, samedi 26 juillet, à l'inauguration du nouveau siège régional de la FIFA à Rabat, premier du genre dans un pays arabe et africain.

La délégation soudanaise, invitée officiellement par la FIFA, comprend le vice-président de la Fédération et président de la Commission des amateurs et académies, M. Al-Waleed Ahmed Hussein Bashar, ainsi que le vice-président de la Fédération et président de la Commission du statut et des transferts des joueurs, l'ingénieur Abu Al-Qasim Al-Awad Shihab Al-Din.

Le siège est situé près du complexe Mohammed VI de football, l'un des plus importants en Afrique. L'inauguration se tiendra quelques heures avant la finale de la CAN féminine, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, et du président de la CAF, Dr. Patrice Motsepe, ainsi que de plusieurs responsables de fédérations.