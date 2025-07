Afrique de l'Est: Agar affirme la volonté du Soudan de développer ses relations avec la Namibie

Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, le commandant Malik Agar a visité aujourd'hui à la fin de sa visite en République de Namibie, les tombes des dirigeants et fondateurs qui ont joué un rôle central dans la lutte du peuple namibien pour l'indépendance et la libération de la Namibie du colonialisme.

Son Excellence a déposé une gerbe sur les tombes des dirigeants historiques, exprimant la reconnaissance et le respect de la République du Soudan pour les sacrifices des héros qui ont contribué à la construction de l'État moderne de Namibie, dirigé par Sam Shilefo Nujoma.

Dans un discours prononcé à cette occasion, Aqar a souligné que cette visite représente une expression sincère de la profondeur des liens historiques et de la lutte commune entre les peuples du Soudan et de la Namibie, soulignant la fierté du Soudan dans les relations fraternelles qui le lient à la Namibie et son souci de les développer pour servir les intérêts des deux peuples frères.

Son Excellence a exprimé sa gratitude pour l'expérience de la Namibie dans la construction d'un État fort et stable fondé sur les fondements de la liberté, de la justice et de l'égalité, affirmant l'engagement du Soudan à poursuivre la coordination et la coopération bilatérales dans divers domaines.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a expliqué que la commémoration des dirigeants fondateurs est une responsabilité historique qui renforce la prise de conscience des valeurs de lutte et d'unité nationale, appelant à tirer les leçons de leurs parcours pour construire un avenir prospère pour les peuples du continent africain.

Son Excellence a visité le Musée historique national de la capitale, Windhoek, et a vu les expositions documentant la lutte du peuple namibien et sa riche histoire culturelle, soulignant l'importance des musées dans la préservation de la mémoire nationale et le renforcement de la communication culturelle entre les peuples.