Soudan: Gezira - Attribution d'Entrepôts au PAM

Le gouverneur de l'État de Gezira, M. Al-Tahir Ibrahim Al-Khair a annoncé l'attribution de six entrepôts au Programme alimentaire mondial (PAM) dans l'État.

Lors de sa rencontre avec le directeur régional du PAM pour les États du Centre, Gedaref et Kassala, le gouverneur a salué le rôle des organisations humanitaires nationales et internationales dans le soutien aux efforts du gouvernement local pour la reprise des services, la reconstruction et le développement.

Il a souligné le passage de la phase de distribution alimentaire à celle de la réhabilitation des projets agricoles à grande échelle, notamment le projet de Gazeira (2,2 millions d'hectares) et la plaine de Managil.

Il a également évoqué la nécessité de réhabiliter les centres d'amélioration génétique pour le bétail, détruits par les milices rebelles affiliées à la famille Dagalo, ainsi que les dégâts subis par l'Institut de recherche agricole.

Le directeur régional du PAM a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et les services de sécurité de l'État pour leur soutien, annonçant l'arrivée prochaine d'une aide de l'Union européenne et des États-Unis pour appuyer les projets liés à la sécurité alimentaire, aux moyens de subsistance et aux infrastructures agricoles.

Le directeur des renseignements de l'État, Gen.Emad Sidahmed a réaffirmé l'engagement à assurer la sécurité des opérations humanitaires.