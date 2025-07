Soudan: Premier ministre félicite son homologue égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 23 juillet

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a adressé des félicitations officielles au Premier ministre de la République arabe d'Égypte, Dr. Mostafa Madbouly, à l'occasion du 73e anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952.

Dans son télégramme de félicitations, le Dr Idris a exprimé sa sincère gratitude et sa fierté pour cette glorieuse occasion nationale, qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'Égypte et de la région, a représenté un tremplin pour la libération et l'indépendance, et a établi les principes de justice sociale et de souveraineté nationale.

Dans ses félicitations, Son Excellence a affirmé la volonté du Soudan de renforcer les solides relations fraternelles qui le lient à l'Egypte, et de soutenir les liens de coopération et d'intégration entre les deux peuples frères, d'une manière qui serve les intérêts des deux pays et réalise la stabilité et la prospérité pour toute la région.

Dr Idris a également transmis ses félicitations à Son Excellence le Président Abdel Fattah El-Sisi, Président de la République Arabe d'Egypte, et au peuple égyptien frère, souhaitant à l'Egypte des progrès et une prospérité continus, et aux relations soudano-égyptiennes davantage de développement et de prospérité.