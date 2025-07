Ile Maurice: Les ados mauriciens ont la parole

Pour la première fois, des élèves et étudiants mauriciens participent au prestigieux Prix Goncourt à travers une version locale de ce concours littéraire d'envergure. Lecture, débats et engagement sont au coeur de cette aventure, qui place la jeunesse au centre du monde des lettres. Une expérience unique où les ados prennent la plume et ont le pouvoir de choisir. Nous t'en disons davantage.

Qu'est-ce que le Prix Goncourt - Choix de l'île Maurice ?

Depuis mars, une initiative inédite s'est mise en place dans le paysage culturel mauricien. Plus de 100 élèves et étudiants de la République lisent, échangent et débattent pour élire leur roman préféré parmi quatre œuvres finalistes du prestigieux Prix Goncourt. Ce projet baptisé Prix Goncourt - Choix de l'île Maurice, est coordonné par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, en partenariat avec l'Académie Goncourt, et avec le soutien du ministère de l'Éducation mauricien.

L'objectif ? Donner aux jeunes l'opportunité de se plonger dans la littérature contemporaine francophone et de faire entendre leur voix. Car ici, pas de jury d'experts : ce sont les jeunes qui lisent, débattent, argumentent et votent !

La lecture comme aventure collective

Le Choix Goncourt est une idée qui voyage. Elle est déjà présente dans plus de 40 pays - du Liban au Canada, en passant par l'Allemagne et l'Algérie. Aujourd'hui, l'île Maurice rejoint cette grande communauté littéraire francophone. Pour cette première édition, 11 établissements mauriciens ont été sélectionnés, représentant la diversité du pays : collèges publics, privés, confessionnels, établissements urbains et ruraux, et Rodrigues est aussi de la partie.

Les établissements participants comprennent notamment le Collège Lorette de Mahébourg, le Collège Bon et Perpétuel Secours, le Collège André Lelio Roussety Songes à Rodrigues, le Lycée La Bourdonnais et l'université des Mascareignes. Une belle brochette d'écoles engagées, motivées par l'idée de redonner aux jeunes le goût de lire et de penser par eux-mêmes.

Quatre romans, quatre mondes à explorer

Les participants ont eu à lire quatre romans, finalistes du Prix Goncourt 2024. Des textes exigeants, parfois bouleversants, mais toujours riches en émotions et en réflexions. Voici les quatre titres en lice :

«Madelaine avant l'aube» de Sandrine Collette. C'est une histoire sombre, qui se déroule dans un monde rural figé par le froid, où l'arrivée d'une enfant change tout. «Houris» de Kamel Daoud. C'est un roman fort, qui questionne la foi, la place des femmes et les traditions dans le monde musulman contemporain. «Jacaranda» de Gaël Faye. C'est une plongée poétique et intense dans les mémoires brisées du génocide rwandais. «Archipels» d'Hélène Gaudy. Il s'agit d'un texte fragmenté et sensible sur les migrations, l'identité et les souvenirs éparpillés.

Ces oeuvres offrent des fenêtres sur le monde d'aujourd'hui. Et surtout, elles invitent à réfléchir sur la liberté, la mémoire, la justice. Pour les jeunes lecteurs, c'est un vrai défi mais aussi une grande chance.

Quand les ados débattent comme des pros

Lire, c'est bien. Mais ici, on va plus loin. Les élèves tiennent des carnets de lecture, participent à des ateliers, débattent avec leurs camarades, croisent les points de vue. C'est une véritable aventure intellectuelle. Et surtout, un moment de partage. Christabelle Botte, élève en Grade 12 au Collège Lorette de Mahébourg, confie que «ce projet m'a ouvert l'esprit. On apprend à écouter les autres, même quand on n'est pas d'accord. C'est super enrichissant.»

Sa camarade, Julia Dionis, a, elle, été marquée par sa rencontre avec Davina Ittoo, présidente du jury. «Elle nous a montré qu'on peut penser autrement, oser être soi.» Les enseignants aussi sont enthousiastes. Juliette Luk Hang L'Ecluse, qui enseigne la littérature, résume l'ambiance. «Voir nos élèves débattre avec autant de passion, c'est un vrai bonheur. On sent que quelque chose se passe.»

Un projet citoyen et poétique

Ce Prix Goncourt - Choix de l'île Maurice, ce n'est pas juste une compétition. C'est un espace d'échange entre générations, entre territoires. Une façon de faire dialoguer la jeunesse sur les grandes questions de notre époque. C'est aussi une manière d'inscrire Maurice dans une dynamique culturelle mondiale, tout en valorisant la langue française.

À Rodrigues, l'enseignante Marie Karinne Prudence estime que «pour nos élèves, c'est une reconnaissance énorme. Ils prennent confiance, ils s'expriment, ils découvrent que leur parole compte.»

Et après ?

Le 5 septembre prochain, tous les jeunes jurés se réuniront pour une grande délibération finale. Ensemble, ils désigneront le lauréat du premier Prix Goncourt - Choix de l'île Maurice. Un moment fort, à la fois symbolique et festif. Mais en réalité, ce n'est que le début.

Car l'objectif profond de ce projet, c'est de donner aux jeunes l'envie de continuer à lire, à s'interroger, à débattre. Bref, à devenir des citoyens éclairés. Comme le dit Davina Ittoo, «ce n'est pas juste une aventure livresque. C'est une expérience humaine. Une manière de relier la littérature à notre propre vie.» Et toi, aimes-tu la lecture ? Et cela te dirait de participer un jour à cette aventure ?