<strong>Addis-Abeba, — Dans une déclaration commune publiée aujourd'hui, les partis politiques éthiopiens ont réaffirmé leur engagement à collaborer pour l'intérêt national, l'unité, la paix et le renforcement du système démocratique.

Cette déclaration a été faite lors de la conférence nationale qui s'est tenue à Bishoftu ces deux derniers jours.

Les participants à la conférence, organisée par le ministère de la Paix et le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens sur le thème « Le rôle des partis politiques dans le renforcement de la paix », ont longuement débattu de la situation de la paix aux niveaux national, régional et international, soulignant le rôle crucial des partis politiques dans le maintien et le renforcement de la paix dans le pays.

Les participants ont souligné leur responsabilité collective en tant que dirigeants politiques, déclarant qu'ils « incarnent un symbole de lutte politique pacifique, engagés à assurer la paix pour notre société, notre pays et les générations futures ».

Reconnaissant le rôle indispensable de la paix dans la construction d'un système démocratique, ils ont finalement publié une déclaration en sept points, exhortant toutes les parties prenantes à jouer activement leur rôle dans sa réalisation.

Dans leur déclaration commune, les partis politiques se sont engagés à poursuivre leurs objectifs par des moyens démocratiques, légaux et ordonnés, en adoptant une culture politique pacifique et civilisée.

Ils se sont également engagés à défendre et à promouvoir les institutions et les valeurs démocratiques, et à oeuvrer ensemble pour l'inclusion, l'unité nationale, le consensus et la promotion des intérêts nationaux.

Les partis ont également reconnu l'importance de la diversité idéologique et politique, la considérant comme un signe distinctif d'une démocratie saine, et ont affirmé leur engagement à promouvoir un système politique fondé sur la politique, les idées et le mérite, fondements essentiels d'une bonne gouvernance démocratique.

Enfin, ils ont réitéré leur attachement à l'intérêt national et à l'ordre démocratique, s'engageant à oeuvrer ensemble à l'instauration d'un système politique stable qui protège la dignité des citoyens et préserve l'avenir de la nation.

Le 23 juillet 2025, lors de l'ouverture de la conférence nationale, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné que la construction d'une démocratie ancrée dans la culture et les valeurs éthiopiennes exigeait non seulement une compétition politique, mais aussi une coopération significative entre les partis.

Il a également souligné la nécessité de résoudre les différends politiques de manière pacifique et de s'éloigner du recours historique à la force comme moyen de résolution des conflits.

Le vice-Premier ministre a également condamné l'extrémisme et l'incitation à la violence, félicitant les partis politiques pour leur adoption croissante de pratiques politiques pacifiques et légales, et exhortant tous les acteurs à rester engagés en faveur de la paix et à contribuer à une culture de dialogue et de respect mutuel.

Le ministre de la Paix, Mohamed Idris, a pour sa part fait écho à ce message, réaffirmant l'engagement du ministère en faveur de la consolidation de la paix et soulignant le rôle essentiel des partis politiques dans la promotion de l'unité nationale et dans la mise en place de mécanismes légaux et inclusifs de résolution des conflits.

Le président du Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens, Solomon Ayele, s'est également adressé à la conférence, soulignant qu'une culture démocratique forte est essentielle pour une paix durable et a noté que la stabilité politique et une gouvernance inclusive qui respecte les droits et les identités de tous les citoyens sont cruciales.