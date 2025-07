Tunisie: Oudhna accueille la 1ere édition du Festival international des ARTs populaires - Célébrer les traditions

Entre les pierres antiques d'Oudhna, les rythmes et les chants populaires s'apprêtent à résonner. Du 26 juillet au 5 août, le site archéologique se transforme en scène vivante pour accueillir le 1er Festival international des arts populaires, un voyage sensoriel au coeur des traditions méditerranéennes.

Du 26 juillet au 5 août 2025, le prestigieux site archéologique d'Oudhna se transformera en une scène vivante de cultures et de traditions à l'occasion de la première édition du Festival international des arts populaires. Ce nouvel événement, placé sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, mettra à l'honneur les expressions artistiques populaires de Tunisie, d'Egypte et de Palestine.

Onze spectacles sont au programme de ce festival, avec la participation d'artistes et de troupes emblématiques représentant les cultures populaires de la région méditerranéenne. Parmi les noms attendus : Mahmoud Ellithy (Égypte), la troupe de la Koufie (Palestine), mais aussi des figures connues de la scène tunisienne comme Samir Loussif, Zina el Gasrinia, Walid Ettounsi ou encore Nour Chiba. Le festival débutera le samedi 26 juillet avec la Troupe nationale des arts populaires Assael, et se clôturera le mardi 5 août avec le spectacle «Rbikha», signé Noureddine Kahlaoui et Mariem Noureddine. Le choix du site d'Oudhna n'est pas anodin. Situé à 30 km au sud-ouest de Tunis, dans la vallée d'Oued Miliane, ce site archéologique remarquable témoigne d'un riche passé romain. Fondée en 27 av. J.-C., Oudhna -- autrefois appelée Uthina -- conserve des vestiges impressionnants : capitole, temples, thermes, maisons et mosaïques romaines.

Son amphithéâtre, l'un des plus imposants de Tunisie (capacité de 16.000 spectateurs), accueillera l'ensemble des représentations.

Ce cadre exceptionnel promet de conférer à chaque performance une dimension unique, entre patrimoine immatériel et mémoire des pierres. En plus des spectacles, le festival proposera des expositions d'artisanat et des ateliers interactifs, mettant en lumière les savoir-faire ancestraux et les traditions vivantes de la Tunisie et d'ailleurs. Dans une volonté de valorisation des arts populaires, le ministère des Affaires Culturelles a affirmé que ce festival s'inscrit dans une politique plus large de réglementation et de structuration des événements culturels, afin d'assurer une meilleure représentativité des styles artistiques dans toute leur diversité.

Avec cette première édition, le Festival international des arts populaires d'Oudhna s'annonce comme un rendez-vous incontournable de l'été culturel tunisien, alliant valorisation du patrimoine, diversité artistique et ouverture sur la Méditerranée.