Sénégal: Daouda Ngom réceptionne sept véhicules pick-up pour renforcer la gestion des AMP

Dakar — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a réceptionné, vendredi, les clés de sept véhicules pick-up destinés à renforcer la gestion et la préservation des aires marines communautaires (AMP) protégées du Delta du Saloum et de la Casamance, a constaté l'APS.

"Ces équipements mobiles permettront d'améliorer la préservation et la gestion de sept aires marines communautaires protégées du Delta du Saloum et de la Casamance", a dit M. Ngom, lors de la cérémonie de réception et de remise des clés des véhicules.

En présence des conservateurs des sept aires marines communautaires protégées bénéficiaires, le ministre a précisé que ces véhicules pick-up sont acquis dans le cadre de la mise en oeuvre du projet AMP-mangroves, financé par l'Agence Française de développement (AFD).

Daouda Ngom a salué l'accompagnement de l'AFD dans la préservation des aires marines communautaires protégées du Sénégal.

Mathieu Boche, responsable du Pôle ressources naturelles et transition écologique à l'AFD, a rappelé que l'Etat français a fait de la conservation de la biodiversité une priorité de mobilisation de son aide publique au développement.

"C'est dans ce cadre qu'il a été décidé d'octroyer une subvention de 10 millions d'euros (6 559 570 000 FCFA) pour accompagner l'Etat du Sénégal dans la préservation et la structuration de ses aires marines protégées et d'octroyer ces véhicules à sept AMP du Delta du Saloum et de la Casamance", a-t-il ajouté.