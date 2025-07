Afrique: Championnats d'Afrique de karaté - Oumar Diagne décroche l'or en kumité chez les cadets

Dakar — Le Sénégal a décroché sa première médaille d'or en kumité, aux Championnats d'Afrique de karaté à Abuja (25-27 juillet), grâce à Oumar Diagne, dans la catégorie des moins de 63 kg, chez les cadets, a appris l'APS de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées, vendredi.

Le combattant sénégalais s'est imposé devant celui de la Guinée, sur le score de 4 points à 1.

L'équipe nationale du Sénégal a obtenu deux autres médailles en argent et en bronze remportées respectivement par Aïssatou Diène (kata) qui a perdu contre l'Egyptienne Moustafa Haana Hani et Mouhamadou Bachir Touré, chez les plus de 70 kg.

"On démarre avec un titre de champion d'Afrique et de vice-championne et une médaille en bronze. Cette première journée est une fierté. Une journée excellente pour le karaté sénégalais. Le travail continue", a réagi le responsable des sélections nationales du Sénégal, Fodé Ndao.

Samedi, À Abuja, les juniors seront les deuxièmes à participer aux compétitions pour le Sénégal.

Voici la liste des combattants sénégalais en juniors kumité : Mouhamadou Moustapha Gaye (- 68 kg), Serigne Fallou Ndongo (- 78 kg), Mame Boye Faye (- 53 kg).

En participant à ces Championnats d'Afrique de karaté, à Abuja, le Sénégal souhaite obtenir la qualification aux Championnats du monde séniors par équipes prévus en 2026 au Maroc, selon l'entraîneur de son équipe nationale de kumité, Ibrahima Konaté.

Il avait aussi souligné que les athlètes doivent défendre leur titre chez les cadets et les juniors.

Seize karatékas sénégalais sont arrivés, mardi à Abuja, pour les compétitions qui ont démarré ce vendredi. Ils se sont entraînés pendant plusieurs semaines, au centre national d'éducation populaire et sportive de Thiès (ouest).

Les Sénégalais ont obtenu cinq médailles, dont trois en or, aux Championnats d'Afrique de karaté cadets, juniors et espoirs, en septembre 2024, à Tunis.

Ils ont récolté 15 médailles, dont 11 en or, aux quatrièmes Championnats d'Afrique de karaté cadets, juniors et seniors de la zone 2 de l'Afrique, du 5 au 7 juillet 2024, à Conakry.

Le Sénégal était cinquième en kumité, derrière l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, aux Championnats d'Afrique de karaté 2023, qui ont eu lieu au Maroc. Il avait remporté huit médailles : sept de bronze et une d'argent.

Au moins 400 karatékas (hommes et femmes) venus de 28 pays africains prennent part aux Championnats d'Afrique de karaté 2025.