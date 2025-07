Sénégal: Une entreprise égyptienne implante une usine d'assemblage d'appareils électroménagers à Diamniadio

Diamnidio — Le groupe égyptien Siltal Industrie a inauguré, vendredi, sur le site industriel de Diamniadio, une usine d'assemblage d'appareils électroménagers d'un coût global de 2 milliards de francs CFCA, a constaté l'APS.

Cet espace d'une capacité de 25 000 unités va servir à assembler des cuisinières à gaz, des machines à laver, des climatiseurs et des réfrigérateurs.

"Ce projet représente un investissement total d'environ 2 milliards de francs CFA, entièrement financé par notre groupe. Depuis 1984, Siltial joue un rôle majeur dans le secteur de la réfrigération en Égypte et au-delà. Et nous sommes heureux de partager notre expérience et notre savoir-faire au Sénégal", a déclaré Badr Abdelati, ministre égyptien des Affaires étrangères.

Il a expliqué que le projet va se dérouler en deux phases. La première va débuter en octobre prochain et va permettre de produire des machines à laver, des cuisinières à gaz et des climatiseurs, répondant ainsi aux besoins immédiats du marché local et régional.

La deuxième phase est prévue pour février 2026 et va étendre la production aux congélateurs coffres, aux réfrigérateurs et aux fontaines à eau.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati

"Ainsi cette industrie va positionner le Sénégal comme un pôle majeur de la fabrication d'appareils électroménagers de réfrigération en Afrique de l'Ouest", a indiqué M. Abdelati.

Il a renseigné que le groupe, implanté en Arabie saoudite dans le secteur de la distribution d'appareils électroménagers depuis 1974, étend ses activités à plus de 10 pays à travers le monde, avec une forte présence en Afrique de l'Ouest depuis le début des années 1990.

"Le Sénégal est un partenaire d'investissement sérieux et fiable. Le nouveau gouvernement sénégalais est ambitieux et pleinement déterminé à attirer des investissements égyptiens fructueux et durables", a-t-il affirmé expliquant le choix porté sur le Sénégal.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a soutenu que le pays offre des "incitations fiscales, des avantages douaniers, une situation stratégique" en tant que "porte d'entrée" vers 16 pays d'Afrique de l'ouest et un environnement politique et économique "stable" qui accueille "favorablement" les partenariats.

Le directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI), Amadou Guèye

"En décidant d'investir, pour une première phase, plus de 700 millions de francs CFA dans ce projet ambitieux, vous témoignez d'une confiance forte envers notre pays, son climat des affaires et son avenir", a fait savoir Amadou Guèye, directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI).

Il a révélé que le projet va générer 240 emplois directs. Selon lui, ce chiffre est "bien plus qu'un indicateur économique".

"Il représente des opportunités concrètes, des familles soutenues, des compétences développées et des espoirs nourris. Votre projet contribuera ainsi de manière significative à la lutte contre le chômage et à la montée en puissance de notre tissu industriel local", a soutenu M. Guèye.

Les objectifs d'un tel projet, d'après les initiateurs, sont, entre autres, la réduction des importations, la lutte contre le chômage et la formation des jeunes.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Diop Guèye

"Il s'agit de lancer les activités d'installation de l'une des plus grandes usines de fabricants d'électroménagers en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, depuis 65 ans, a importé ses frigos, ses cuisinières et, aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui met avant la souveraineté industrielle, la souveraineté commerciale, la souveraineté agricole", a déclaré Serigne Guèye Diop ministre de l'Industrie et du Commerce.

Il a informé qu'une "'forte" délégation d'entrepreneurs et d'industriels sénégalais se rendra bientôt en Egypte pour "consolider la coopération B2B".

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé que des réflexions sont en train d'être menées pour la création d'une "zone industrielle égyptienne dédiée" sur l'ensemble des sites industriels du Sénégal.