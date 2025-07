Tunisie: La TICAD 9 veut catalyser les talents africains et promouvoir une croissance durable

La 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) se tiendra à Yokohama, au Japon, du 20 au 22 août 2025, a annoncé Kei Yoshizawa, conseiller principal au département Afrique de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), lors d'un point de presse tenu en ligne ce vendredi.

« Pour la TICAD 9, l'action de la JICA portera sur la co-création de solutions innovantes avec l'Afrique », a-t-il précisé.

Cette stratégie repose sur trois approches majeures, dont la première concerne la jeunesse, à travers un programme de développement mutuel des ressources humaines intitulé « TOMONI Africa » (signifiant se faire des amis). Dans ce cadre, de nouvelles initiatives seront lancées lors de la conférence, notamment : Le programme « JICA Africa Hometown », destiné à connecter les collectivités locales japonaises avec les pays africains et le « Japan-Africa Youth Camp », pour favoriser la création d'un réseau entre jeunes Africains et Japonais.

Les autres axes d'intervention portent sur : la transformation digitale et verte (DX/GX), incluant l'intelligence artificielle et les technologies spatiales et le renforcement de la coopération internationale, en lien avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine, pour encourager une co-création active entre l'Afrique et l'Asie.

La JICA a également défini des priorités d'action dans les domaines social, économique et sécuritaire :

Sur le plan social : formation de la prochaine génération à travers la circulation des talents dans l'enseignement supérieur entre l'Afrique et le Japon, autonomisation des femmes et des jeunes.

Sur le plan économique : promotion d'une croissance inclusive, intégration des entreprises africaines dans l'économie mondiale, amélioration des infrastructures (villes, énergie, eau) et renforcement de la résilience des systèmes alimentaires.

Pour la paix et la sécurité : construction de sociétés pacifiques et résilientes, consolidation de la confiance et adaptation aux changements climatiques.

En marge de la TICAD 9, la JICA organisera près de 40 événements thématiques du 18 au 22 août 2025.

Lancée en 1993, la TICAD est organisée par le gouvernement japonais, en partenariat avec les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine. Elle rassemble des gouvernements, bailleurs, organisations internationales, régionales, et des acteurs du secteur privé. La conférence vise à favoriser les échanges, créer de nouvelles opportunités économiques et établir des partenariats durables, en s'appuyant sur une approche pragmatique et axée sur les résultats.

Pour rappel, la TICAD 8 s'est tenue à Tunis les 27 et 28 août 2022, faisant de la Tunisie le deuxième pays africain à accueillir l'événement, après le Kenya en 2016.