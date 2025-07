Sénégal: Jackson Jr - « Je ne crains pas les coups de Bombardier »

Bombardier (Mbour Bombardier) a déclaré dans notre édition d'hier qu'il ne fera aucun cadeau à Jackson Jr (Hlm Guédiawaye), son adversaire du dimanche 27 juillet. Ce dernier a apporté la réplique soutenant qu'il s'est préparé à battre le B52 de Mbour et qu'il ne craint aucunement ses coups.

Les amateurs de lutte assisteront à l'ultime sortie de Bombardier après 30 ans de carrière. Ce rendez-vous historique du B52 de Mbour contre le jeune Jackson Jr est prévu, ce dimanche 27 juillet à l'Arène nationale. « C'est un grand privilège de lutter avec Bombardier. Si je réussis à le battre, ce serait une immense joie pour moi », a avoué Jackson Jr, hier, au téléphone. Bombardier est, pour certains amateurs, un bon puncheur qui pourrait fatiguer son antagoniste en cas de pugilat. Jackson Jr a avoué qu'il ne l'ébranle point.

« Je ne crains pas les coups de Bombardier. Je me suis d'ailleurs préparé à les esquiver et à apporter la riposte de manière vigoureuse », a-t-il rugi, très sûr de lui. Par rapport à ses chances réelles de tirer son épingle du jeu face au dernier mohican de la lutte sénégalaise, le sociétaire de l'écurie Hlm Guédiawaye se veut clair : « Je suis au dernier virage de la préparation de ce combat. Ce que je peux dire à mes supporters, c'est que je me suis préparé pour battre Bombardier, quel que soit le prix à payer ».

Jackson Jr n'avait peut-être jamais rêvé que Bombardier allait lui tendre la perche dans le tournant actuel de sa jeune carrière. Lorsque leur affrontement a été matérialisé par Makane Mbengue (Gaston Productions), l'expérience du Mbourois, sa masse pondérale, ses qualités en bagarre et son courage se sont sûrement bousculés dans son esprit.

« Je sais que mon adversaire est un teigneux lutteur qui est massif et qui ne craint rien. Retenez que j'ai bien fourbi mes armes et je n'ai pas cherché à augmenter mon poids afin de l'égaler sur le plan de la corpulence, parce que je ne peux pas le faire en seulement six mois de préparation », a argumenté Jackson Jr. Et de reprendre : « Je me prépare non pas pour affronter un seul athlète en une seule journée de lutte, mais pour pouvoir réaliser une longue et riche carrière sportive ». L'enfant de Guédiawaye a fait savoir qu'il s'est préparé à tout pour cet affrontement. Il a rassuré qu'il ne calcule pas le champion de la Petite Côte et ne lui laissera pas les initiatives du combat.

« Au coup d'envoi de l'arbitre, je vais dérouler la stratégie que j'ai peaufinée à l'entraînement en l'exécutant en quelques secondes pour pouvoir terrasser mon protagoniste sans souci majeur », a-t-il insisté, clamant qu'il est mentalement au top et croit dur comme fer qu'il sortira victorieux de son combat contre Bombardier.

Entraîneur de Jackson Jr, Pa Omar Dia jure que son poulain est non seulement prêt à faire face à Bombardier, mais qu'il obtiendra la victoire à tout prix. « Mon lutteur a un mental d'acier et a été bien préparé. Il va s'appliquer le jour J et ce sera vite fait et bien fait », a tonné le technicien. « Si Bombardier privilégie la bagarre, Jackson Jr le descendra. Et s'il fait dans la lutte pure, mon protégé le terrassera proprement sans forcer», a prévenu le coach de l'écurie Hlm Guédiawaye. Jackson Jr a un palmarès de 17 combats pour 14 victoires contre 3 défaites.