Sénégal: SN-EDM/MP - Le comité technique régional de suivi mis en place à Kédougou

Le comité technique régional de suivi de la stratégie nationale école des maris et de promotion de la masculinité positive (SN-EdM/MP) a été mis en place ce vendredi à Kédougou. Entre autres objectifs recherchés, figure en bonne place, l'implication des hommes dans la réduction des inégalités liées à divers secteurs.

Avec la mise en place dudit comité, les acteurs veulent rendre effective l'implication des hommes dans la réduction des inégalités liées à la santé de la reproduction, à la lutte contre les violences basées sur le genre, à l'élimination des mariages d'enfants, notamment à travers l'action des écoles des maris, d'ici à 2030.

Mais aussi, d'étendre la stratégie dans toutes les régions d'ici à décembre 2025, de renforcer les capacités des pairs maris en genre et santé de la reproduction et de promouvoir la santé maternelle et infanto-juvénile pour favoriser un changement de comportement positif au niveau communautaire.

Au sortir de la réunion de mise en place du comité, l'adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement, Mouhamadoul Moustapha Gaye a indiqué que l'objectif de la rencontre était de partager la stratégie, les orientations et les différents axes d'intervention, et de voir ensuite comment adapter le projet d'arrêté du ministère de la famille et des solidarités.

« Mais aussi de façon globale voir comment mettre en oeuvre nos actions et les missions qui sont les nôtres pour une bonne réussite de la stratégie. Nous saluons donc à sa juste valeur cette démarche de proximité et qui est de venir au niveau du terroir concerné rencontrer les acteurs, adapter les projets d'arrêtés aux réalités du terrain. Les interventions ont permis de toucher du doigt les problématiques liées à la coordination des actions et à l'image du comité national de pilotage et du comité technique, nous ferons le nécessaire pour la mise en oeuvre concrète de la stratégie, pour le suivi et également pour la réorientation pour des résultats beaucoup plus probants, en attendant l'installation des comités départementaux qui seront créés » a-t-il précisé.

L'adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement a en outre indiqué qu'ils réfléchiront tous, ensemble, à mettre en oeuvre un plan de travail annuel de la région. « La réussite de cette stratégie-là dépend en partie d'une bonne coordination » a-t-il appuyé.

Pour El Hadj Abdoulaye Ndao, responsable de la division des études, de la planification et du suivi-évaluation au niveau de la direction de l'équité et de l'égalité de genre au niveau du ministère de la famille et des solidarités, leur déplacement à Kédougou entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale école des maris et de promotion de la masculinité positive.

« C'est une stratégie qui découle des recommandations de la conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue au Caire en 1994. C'est une recommandation qui mettait l'accent sur l'implication des hommes dans les initiatives de réduction des inégalités de genre parce que presque de tout le temps on a constaté que les interventions liées à l'équité et à l'égalité des genres passent toujours par les femmes alors que les hommes qui détiennent le pouvoir de décision dans les ménages doivent jouer un rôle déterminant pour parvenir à nos objectifs » a-t-il confié .