ALGER — Les participants au premier Colloque arabe "La langue arabe dans les médias" ont appelé, mercredi, à promouvoir l'utilisation de la langue arabe classique dans les médias, tous types confondus, notamment dans les bulletins d'information, les émissions-débats et les programmes culturels, et à développer la terminologie médiatique arabe pour l'adapter aux mutations numériques et technologiques, à travers des comités linguistiques et médiatiques spécialisés.

Dans le communiqué final sanctionnant deux jours de débats scientifiques, auxquels ont pris part une pléiade de journalistes, d'académiciens et d'intellectuels d'Algérie et de pays arabes, les participants ont appelé à "encourager la production de contenus médiatiques constructifs en langue arabe à travers les plateformes numériques et les réseaux sociaux, et à soutenir la production audiovisuelle à dimension linguistique et culturelle".

Les participants ont plaidé pour "l'introduction de modules de formation en langue arabe pour les étudiants en journalisme dans les universités et les instituts, en collaboration avec les départements de langue arabe", et pour "l'adoption, par les ministères de la Communication, de la Culture et de l'Enseignement supérieur dans les pays, d'une politique linguistique médiatique unifiée, tenant compte de l'authenticité de la langue et des défis de l'époque".

Ils ont également appelé à "l'activation du rôle des académies de langue arabe en matière de coordination avec les institutions médiatiques en vue d'unifier la terminologie et d'arabiser le contenu technique et scientifique".

Le colloque a, en outre, proposé "la création d'un observatoire arabe de la langue et de l'information, chargé de suivre et d'évaluer l'utilisation de l'arabe dans les médias, et de proposer des mécanismes pour son développement", appelant à "l'organisation de sessions de formation périodiques au profit des professionnels des médias dans les domaines de la maîtrise de la langue, de la rédaction journalistique et de la révision linguistique".

Les participants ont, par ailleurs, appelé à "l'institution de prix annuels récompensant les meilleures productions médiatiques en langue arabe dans la presse écrite, la radio, la télévision et les médias numériques", et à "la promotion de partenariats entre les institutions médiatiques et les universités afin de mener des recherches appliquées sur la relation entre la langue et les médias".

Les participants ont recommandé d'"institutionnaliser ce colloque afin qu'il se tienne chaque année", affirmant que cette décision "constitue une démarche importante dans le processus de renforcement de la présence de la langue arabe dans l'espace médiatique".

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur profonde gratitude et leurs sincères remerciements à l'Algérie pour son hospitalité et son accueil chaleureux.