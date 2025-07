Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 juillet 2025

revue de presse

CAN féminine : Les Marocaines défient les Nigérianes en finale

Bien qu’elles jouent à domicile, les Lionnes de l’Atlas ne partent pas favorites, samedi, face aux Super Falcons, qui possèdent le record du nombre de victoires en Coupe d’Afrique des nations féminine.

Le Maroc, pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) féminine, affronte le Nigeria, grand favori, en finale de la compétition, samedi 26 juillet à Rabat. Déjà finalistes lors de la précédente édition, en 2022 (déjà au Maroc), les Lionnes de l’Atlas ont arraché leur qualification pour la finale après leur victoire aux tirs au but face au Ghana en demi-finales (1-1, 5 t.a.b. à 4). (Source Lemonde Afrique)

Érythrée : Plan national pour mettre fin au mariage des mineures

L’Érythrée a annoncé une série de mesures pour éradiquer le mariage des enfants, dans le cadre d’un plan plus large visant à améliorer les conditions socio-économiques des femmes.

Selon un communiqué publié vendredi, la section régionale de l’Union nationale des femmes érythréennes (UNFE) à Gash Barka s’est engagée à lutter contre les pratiques néfastes, notamment le mariage des mineures, tout en renforçant l’autonomisation des femmes par des initiatives économiques. (Source apanews)

Mali: Une nouvelle «Charte pour la paix et la réconciliation» qui divise

Au Mali, le projet de nouvelle Charte nationale pour la paix et la réconciliation a été remis cette semaine au président de transition, le général Assimi Goïta.

Un texte censé « panser les blessures profondes laissées par des années de crises multiformes » et « jeter les bases d’un Mali apaisé, uni et tourné vers l’avenir », selon la présidence. Mais les rebelles indépendantistes du Nord, qui n'avaient pas été associés, le rejettent catégoriquement, tout comme les politiques d'opposition. (Source RFI)

Hausse record du prix du cacao en raison des aléas climatiques en Afrique de l’Ouest

Les prix du cacao ont plus que doublé en deux ans, principalement à cause de conditions météorologiques défavorables et de maladies affectant la Culture en Afrique de l’Ouest, qui fournit plus de 70 % du cacao mondial.

Selon l’Organisation Internationale du Cacao, le prix à terme du cacao, un contrat fixant une quantité précise de cette matière première, s’élevait à 7 380 dollars la tonne métrique mercredi, contre un record de 11 984 dollars en décembre dernier. Cependant, ce prix reste 121 % supérieur à celui il y a deux ans. (Source Africanews)

Présidentielle au Cameroun : La candidature de Maurice Kamto pour le Manidem toujours incertaine

La liste provisoire des candidatures retenues pour la présidentielle du 12 octobre prochain doit être annoncée par Elecam ce 26 juillet. Et Maurice Kamto, principal opposant à Paul Biya, n’est pas assuré d’y figurer.

Alors que Maurice Kamto a annoncé avoir officiellement démissionné du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC, qu’il a fondé) pour être en mesure de briguer la magistrature suprême sous la bannière du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), sa candidature pour la présidentielle du 12 octobre est encore plongée dans une zone de turbulences. (Source Jeune Afrique)

Afrique : 250 milliards USD mobilisés en 32 ans pour la transformation du continent

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) réalise des résultats financiers exceptionnels, dans un environnement opérationnel difficile ; des résultats bien supérieurs aux attentes. Les revenus nets d’intérêts ont atteint 1,4 milliard de dollars US à la fin de l’exercice 2023, contre 910,3 millions de dollars US en 2022 et en 32 ans, l’institution financière réussi à mobiliser 250 milliards de dollars en Afrique.

À l’heure où l’Afrique cherche à réécrire son destin économique, l’histoire d’Afreximbank s’impose comme une expérience singulière. Créée il y a 32 ans pour pallier les lacunes du financement du commerce africain, la banque incarne aujourd’hui bien plus qu’un simple outil financier. (Source Africa 24)

Affaire Hugues Sossoukpè: La Côte d’Ivoire rompt le silence, les zones d’ombre persistent

Deux semaines après l’arrestation controversée d’Hugues Comlan Sossoukpè à Abidjan, les autorités ivoiriennes ont enfin livré leur version des faits.

Lors d’un point de presse tenu mercredi 23 juillet, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, a apporté des clarifications sur ce que des organisations de défense des droits humains qualifient de « kidnapping ».

Selon le ministre, les autorités ivoiriennes ignoraient l’existence du mandat d’arrêt émis contre le journaliste activiste béninois au moment où il avait été invité à Abidjan par le ministère de la Digitalisation, début juillet. De même, le statut de réfugié politique de M. Sossoukpè n’était pas connu de la Côte d’Ivoire, a-t-il soutenu. (Source beninwebtv)

Procès Esther miracle au Gabon : Le verdict fixé au 7 août prochain !

Ouvert le 13 juin dernier, le procès du naufrage de l’Esther Miracle continue de susciter une vive attente parmi les familles des victimes, en quête de vérité sur les réelles causes de ce drame et surtout de justice.

Lors de l’audience tenue ce vendredi 25 juillet 2025, la juridiction de céans a décidé de reporter le verdict au 7 août 2025. Et pour cause, les conseils des victimes ont requis la présence effective de la partie Étatique à la barre mais aussi la demande de liberté provisoire des mis en cause. (Source GabonMediaTime)

L’UA lance un projet de 50 millions de dollars pour financer la recherche-développement

’’Africa Think-Tank Platform’’ (ATTP) a été lancé jeudi, à l’initiative de l’Union africaine (UA), lors d’une conférence en ligne pour recueillir, à travers une plateforme dédiée, des propositions de recherches et d’études afin de générer des données probantes adaptées aux priorités de développement de l’Afrique, de la part d’universitaires.

Doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars sur financement de la Banque mondiale, le projet conduit par l’Union africaine, en collaboration avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), compte financer 50 groupes de réflexions ou consortiums de recherche à travers le continent. (Source APS)

Le Maroc simplifie la reconnaissance des diplômes étrangers, une avancée pour la diaspora

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a récemment franchi une étape décisive dans la simplification et l’accélération de la procédure d’équivalence des diplômes étrangers. La publication de nouveaux Arrêtés Généraux au Bulletin Officiel n°7422, en date du 17 juillet 2025, marque un tournant significatif pour les diplômés marocains formés à l’étranger, notamment ceux issus des universités publiques de France, d’Espagne, de Belgique, du Royaume-Uni et d’Allemagne.

Pendant de nombreuses années, la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger a été un parcours semé d’embûches pour de nombreux Marocains. La procédure, souvent longue et complexe, a été une source de frustration pour la diaspora souhaitant contribuer au développement de leur pays d’origine. (Source Hespress)