Afrique: CAN Féminine 2024 - Le Ghana arrache le bronze face à l'Afrique du Sud

Un soupçon d'orgueil, beaucoup d'abnégation, et une fin au couteau. Le Ghana a terminé sa CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 sur une note victorieuse, en dominant l'Afrique du Sud à l'issue d'une séance de tirs au but crispante. Les Black Queens ont renversé la situation après avoir été menées, et trouvé les ressources mentales pour aller chercher cette médaille de bronze. Un lot de consolation mérité au regard de leur parcours.

Un premier acte tendu, conclu par une erreur fatale

La première période a surtout été marquée par la prudence des deux équipes, peu enclines à se découvrir. Pourtant, l'Afrique du Sud s'est procuré la première opportunité dès la première minute sur corner, avec un tir de Linda Motlhalo qui a frôlé le montant. Le Ghana, de son côté, a peiné à installer son jeu. La tentative de Doris Boaduwaa à la 15e minute n'a pas inquiété Andile Dlamini. À la demi-heure de jeu, les Sud-Africaines ont perdu un temps précieux à cause de blessures simultanées de Motlhalo et de Dlamini, toutes deux brièvement sorties.

Mais c'est bien l'Afrique du Sud qui a trouvé l'ouverture juste avant la pause. À la 45e minute, Nonhlanhla Mthandi a profité d'une sortie ratée de la gardienne ghanéenne pour pousser le ballon au fond et inscrire le premier but du match. Une avance logique, alors que les Ghanéennes peinaient à conclure leurs actions offensives.

Un Ghana revanchard au retour des vestiaires

Dès la reprise, Desiree Ellis a tenté de rafraîchir son onze en faisant entrer Refiloe Jane et Kgaelebane Mohlakoana. L'impact a été immédiat, avec une tentative cadrée de Hildah Magaia bien captée par la gardienne ghanéenne. Mais ce sont bien les Black Queens qui ont progressivement pris le dessus.

Le tournant du match survient à la 67e minute. Alice Kusi, déjà très active sur son côté, hérite d'un ballon dans la surface et déclenche une frappe croisée qui ne laisse aucune chance à Dlamini. Égalisation logique (1-1), tant les Ghanéennes avaient haussé le ton depuis l'heure de jeu.

La suite ? Une série de tentatives avortées, des fautes tactiques à répétition, et un rythme haché. Seoposenwe pour l'Afrique du Sud et Nancy Amor côté ghanéen ont eu les dernières opportunités, sans parvenir à forcer la décision. Comme le règlement le prévoit pour la petite finale, il n'y a pas eu de prolongation : place directement à la séance des tirs au but.

Une séance sous tension, et une gardienne en héroïne

Dans cette épreuve des nerfs, les Sud-Africaines ont rapidement pris l'avantage grâce à Motlhalo et Mbane, alors que Boye-Hlorkah manquait pour le Ghana. Mais le vent a tourné. Alice Kusi a relancé les siennes (2-2), puis Cynthia Konlan, la gardienne ghanéenne, a sorti deux arrêts décisifs face à Holweni et Magaia.

Le Ghana a eu chaud lorsque Jennifer Cudjoe a vu sa tentative arrêtée, mais le VAR a permis à la tireuse de s'y reprendre, le pied de Dlamini ayant quitté sa ligne. Cette fois, la balle a fini au fond (3-2). Seoposenwe a égalisé (3-3), mais Nancy Amor, avec sang-froid, a offert la victoire au Ghana (4-3).