Sénégal: Gestion foncière - La formation de la première cohorte du projet 'Seen Suuf' lancée à Keur Baka

La commune de Keur Baka (Kaolack, centre) a abrité le lancement de la formation de la première cohorte du programme d'incubation dans le cadre du projet d'Appui à l'amélioration de la gestion foncière au Sénégal "Seen Suuf".

"Cet exercice s'explique par le fait que nous avons constaté qu'au Sénégal, en milieu rural, pour les couches vulnérables, composées essentiellement de femmes et de jeunes, l'accès au foncier constitue un casse-tête (...) il y a aussi une difficulté liée à la mise en valeur des terres qui leur sont affectées", a expliqué, jeudi, Amsata Niang, conseiller technique en développement durable dans le projet "Seen Suuf".

Selon lui, après avoir travaillé avec les communes partenaires des régions de Kaffrine et Kaolack, dans la première phase, "Seen Suuf" oeuvre dans le développement personnel, l'entrepreneuriat et la formation agricole et agroécologique.

Cet option visé à renforcer l'action de l'Etat du Sénégal en matière d'inclusion sociale et de développement d'un capital humain capable d'absorber le gap en matière de production agricole, a ajouté M. Niang.

Ce projet est financé par la coopération allemande (GIZ) qui travaille avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK) et les services techniques déconcentrés de l'Etat dont l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR), les Services départementaux de développement rural (SDDR), l'Agence régionale de développement (ARD) ainsi que les communes de Ndoffane et Keur Baka.

"L'idée, c'est de pouvoir tester ce modèle et d'envisager son développement à travers d'autres communes des régions de Kaolack et Kaffrine, pour amorcer une nouvelle dynamique dans la production agricole, surtout dans la valorisation des terres affectées aux couches vulnérables", a expliqué Amsata Niang.

C'est une manière, d'après lui, d'inviter les collectivités territoriales à accorder, dans leurs délibérations, plus d'avantages aux jeunes et aux femmes pour qu'ils puissent jouer un rôle moteur dans les activités agricoles.

"Quand on soutient la femme, on soutient la famille. Quand on soutient les jeunes, on lutte contre certains fléaux qui gangrènent la société sénégalaise", a-t-il fait valoir.

Venu présider la cérémonie de lancement de cette formation, le sous-préfet de l'arrondissement de Koumbal, Djidiack Kital a relevé que le projet "Seen Suuf" participe à la sécurisation foncière à travers la délivrance d'actes de délibérations au profit des producteurs agricoles.

Cette initiative permettra aux bénéficiaires d'être capacités sur la manière de tenir un périmètre agricole et la gestion durable et responsable de leurs activités agricoles afin de faire d'eux de futurs champions dans le domaine agricole, a-t-il dit.

"Au bout du compte, nous allons, ensuite, demander aux ONG, programmes et projets de les accompagner dans la mise en oeuvre de leurs activités de production pour booster les rendements agricoles", a promis M. Kital.

Pour sa part, le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, Asse Diakhaté, a rappelé que l'une des missions de la chambre consulaire, c'est l'accompagnement, l'information et la formation.

"Nous sommes disposés à accompagner les bénéficiaires en termes de formation et de financement pour pouvoir les aider à créer des emplois et de la richesse pour un développement durable de la région de Kaolack notamment dans le domaines du commerce, de l'industrie et de l'agriculture", a assuré M. Diakhaté.