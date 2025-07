Le Bureau national du Renouveau charismatique catholique a décidé d'honorer un de ses pionniers qui a rejoint la maison du père.

Décédé le mercredi 9 juillet 2025, Clémént Aimé Honorat Pégalo Tuho, le Berger et fondateur de la famille "Les voix de l'Amour", ministère louange du Renouveau charismatique catholique (Rcc) créé en 1992, sera inhumé le samedi 26 juillet 2025, au cimetière de Williamsville après la levée du corps à 8h et la messe de requiem à la paroisse sainte famille de la Riviéra II.

Bien avant, une veillée d'hommage national est prévue le jeudi 24 juillet 2025, de 19h à 21h30 au Cénacle de la Famille "Les voix de l'Amour" à la Riviera 3 non loin du commissariat du 18e arrondissement. Elle est organisée par le bureau national et les différents bureaux diocésains du Rcc en Côte d'Ivoire.

Le Berger du diocèse d'Abidjan, Acafou Jean-Paul, a lancé un appel à la mobilisation de tous pour un hommage mérité au défunt à la clôture d'une retraite sur l'intercession au petit séminaire de Bingerville.

Avec le décès de ce pionnier du Rcc, c'est une page de l'histoire de ce courant né dans l'Eglise catholique il y a 50 ans qui vient d'être tournée . On ne le verra plus aux côtés de ses pairs, lors des grands rassemblements du Renouveau charismatique qui drainent du monde et dont le dernier a réuni plus de 60 000 fidèles à la Basilique notre Dame de la paix de Yamoussoukro.

Le ministère louange qu'il a dirigé pendant 33 ans, anime aussi le pèlerinage annuel sur la tombe du père Raymond Halter. La famille "Les voix de l'Amour" était a la clôture des 50 ans du Rcc avec le pape François à Rome avant le lancement de l'événement en Côte d'Ivoire, qui a été marqué par un concert géant au sanctuaire marial national dont l'organisation a été présidée par Clément Tuho.

L'Abbé Abékan Norbert a adressé à « son frère en Christ », un poème intitulé : Ma couronne de fleurs à un grand homme de foi de grande taille. Il souligne dans un texte émouvant que la foi du défunt était à la mesure de sa grande taille. Et il l'a vécu simplement, mais profondément.

Clément Tuho est, selon lui, parti silencieusement et sans bruit. Et d'ajouter : « c'était ainsi ta vie. Soutenue par ton petit sourire qui va nous manquer. il ne viendra plus éclairer nos rencontres, ainsi que les concerts de ta famille "Les voix de l'Amour" ».

Ce prêtre symbole et également pionnier du Rcc en Côte d'Ivoire connaît bien l'homme parce qu'il a célébré son mariage, avec son épouse Nanie. Il se souvient avec un brin d'humour que la cérémonie du mariage qui devait s'achever à 16h, a pris fin à 19h parce que Clément Tuho avait oublié les alliances dans la chambre. Ce couple qu'il a accompagné spirituellement, a été un modèle. Avec le témoignage de leur vie, ils ont formé d'autres couples.

Marina Brou qui avait pour père spirituel ce berger, a fait savoir que Clément Tuho et son épouse Nanie avaient une mission commune qu'ils ont inculquée à la famille "Les voix de l'Amour". Car ce ministère louange qui était initialement composé des chantres et des instrumentistes, s'est plus tard ouvert à d'autres personnes ne jouant ni un instrument et ne chantant pas ; mais qui sont dans l'organisation des choses.

Finalement, explique-t-elle, « nous sommes arrivés à un stade où il a dit, il n'y a pas que ces personnes là qui sont importantes. Nous sommes dans une famille biologique. L'époux et les enfants doivent comprendre la mission que nous accomplissons au sein de la Famille "Les voix de l'Amour". Si cette mission n'est pas comprise, le couple peut être déstabilisé. Une branche de bienfaiteurs comprenant les conjoints et conjointes a été créée et une autre prenant en compte les enfants ».

Ce procédé a permis aux membres de ce ministère de comprendre qu'ils pouvaient parler de Jésus en famille, ensemble. Clément et son épouse étaient des modèles pour eux. Les membres de la famille "Les voix de l'Amour" sont arrivés à animer des formations de couples. « Ils nous ont appris à le faire. Nous avons vu que cela fait la différence au coeur de la famille parce qu'être dans "Les voix de l'Amour", n'est pas une mission individuelle. C'est une mission de famille. »

Apres le décès de leur fondateur, la famille "Les voix de l'Amour", ne va pas déposer le micro. Comme le leur a recommandé Abékan. Ils ont décidé de se laisser conduire par l'Esprit Saint dans ce nouveau départ.