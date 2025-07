Congo-Brazzaville: Distinction - Le Pr Théophile Obenga élevé à la dignité de Grand-Croix dans l'Ordre du mérite congolais

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a décoré, le 25 juillet au Palais des congrès de Brazzaville, à titre exceptionnel, le Pr Théophile Obenga à la dignité de Grand-Croix dans l'Ordre national du mérité congolais.

La cérémonie d'hommage et de décoration du Pr Théophile Obenga s'est déroulée en présence des membres des institutions constitutionnelles, du corps diplomatique ainsi que de la communauté scientifique. Après la lecture du décret présidentiel décernant, à titre exceptionnel, l'Ordre du mérite congolais à la dignité de Grand-Croix à Théophile Obenga, dans le cadre des festivités relatives à la reconnaissance des services rendus à la Nation par le grand chancelier des ordres nationaux, le colonel Norbert Okiokotina, le président de la République a élevé le promu en ces termes : « Pr Théophile Obenga, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de Grand-Croix dans l'ordre national du mérite congolais avec toutes nos félicitations ».

Visiblement ému par cet hommage national à titre anthume, le Pr Théophile Obenga a remercié le chef de l'Etat dont il est le représentant personnel en charge du développement de l'Enseignement supérieur. Il a également dédié cette cérémonie à la « jeunesse éveillée du continent africain », avant de remettre un présent au président de la République.

« Il y a toujours, doit-on convenir, de très bonnes raisons de célébrer la vie, il y en a aussi toujours, doit-on admettre, à de moins bonnes raisons, de célébrer une vie. Célébrer une vie dans le courant universel de la vie humaine, la philosophie, l'histoire, la linguistique et l'égyptologie autant des secteurs exaltants du savoir, et je ressens comme un accomplissement avec un vif sentiment de plénitude.

Alors, je me presse, je formule du fond de mon être un grand merci, à l'endroit du président de la République pour avoir autorisé l'organisation de cet hommage national », a déclaré en substance le Pr Théophile Obenga, rappelant le travail de l'historien de restaurer la conscience collective des peuples africains.

Exemple à suivre pour les jeunes générations

Evoquant la vie et l'oeuvre du Pr Théophile Obenga, la ministre de l'Enseigneur supérieur, Delphine Edith Emmanuel, s'est félicitée de l'hommage anthume de la République à l'un de ses illustres enfants pour les éminents services rendus à la science et à la Nation dont le rayonnement international honore le pays. S'exprimant parfois au nom de la communauté scientifique, notamment les universitaires, les enseignants chercheurs, les chercheurs, elle a rappelé que ces derniers participent au quotidien à la promotion des valeurs déterminées par le projet de société sur lequel le chef de l'Etat a été élu : « Ensemble, poursuivons la marche ». Au nombre de ses valeurs, le Pr Delphine Edith Emmanuel a cité la glorification du travail, de la rigueur, de la discipline, de la responsabilité, de la conscience et de l'amour de la patrie. « En vous consacrant à ce rituel républicain, vous distinguez l'un des dignes fils de ce pays dont les trajectoires l'ont conduit de Mbaya où il naît le 2 février 1936 à Brazzaville, puis à travers le monde », a-t-elle déclaré.

Selon elle, témoigner de l'oeuvre du Pr Théophile Obenga constitue un exercice complexe, tant sa personnalité paraît pluriel. Car Théophile Obenga est un cherchant qui multiplie les formations : en philosophie, en linguistique, en histoire, en archéologie, en sciences de l'éducation et en égyptologie. Egyptologue de renom, en sus de ses nombreux talents dans une production scientifique, le Pr Théophile Obenga est auteur d'une cinquantaine d'ouvrages et d'une centaine d'articles. À son actif, on peut aussi ajouter la création de la linguistique historique en Afrique et la revendication de l'autonomie de la philosophie africaine.

Il a aussi assumé diverses responsabilités pédagogiques et administratives à l'Université de Brazzaville puis à l'université Marien-Ngouabi ainsi que les universités américaines. « Il mène de multiples missions d'enseignement dans le monde. Sa reconnaissance internationale s'étend au Centre international de civilisations Bantous dont il sera le directeur général, à l'Union africaine et à l'Unesco. Enfin Pr Théophile Obenga occupe plusieurs responsabilités politiques au niveau national. Il a été plusieurs fois ministre et sénateur. Cependant, la fonction la plus prestigieuse et celle de représentant personnel du président de la République en charge du Développement de l'enseignement supérieur », a poursuivi la ministre de l'Enseignement supérieur.

Notons que le Pr Obenga a dirigé de main de maître le processus de création de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso dont il est le président du Conseil d'administration. Pour Delphine Edith Emmanuel, l'hommage et la décoration de ce jour réjouissent le récipiendaire ainsi que l'ensemble de la communauté scientifique dans la mesure où il s'agit d'une marque d'encouragement pour les jeunes qui devraient savoir que c'est au bout de l'effort qu'interviendront la reconnaissance de la consécration.