Congo-Brazzaville: Trois trafiquants de produits de faune condamnés à la prison ferme à Impfondo

Le tribunal de grande instance d'Impfondo, dans le département de la Likouala, vient de condamner trois personnes impliqués dans une affaire liée à la délinquance faunique.

Parmi ces trois personnes qui ont outrepassés la loi faunique, l'un purgera à trois ans et deux autres à deux ans de prison ferme, Ces derniers vont également payer solidairement une amende d'un million de francs CFA ainsi que trois million à titre de dommages et intérêts.

Interpellés le 27 mai dernier, deux trafiquants des produits de la faune, Jodel Mouandola et Arel Ebouzi, avaient été pris en flagrant délit pour détention, circulation et tentative de commercialisation d'une peau de panthère et d'une quantité importante d'écailles ainsi que de quatre griffes de pangolin géant à Impfondo. Par contre, Parfait Mbekele, propriétaire de ces produits, avait été rattrapé quelques heures après une dénonciation, à Epéna, d'où il avait été ramené à Impfondo pour être condamné.

Les trois hommes de nationalité congolaise avaient été interpellés par les services de gendarmerie du département de la Likouala en poste à Impfondo et à Epéna, en collaboration avec les agents de la direction départementale de l'Economie forestière, appuyés techniquement par le Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage.

Le tribunal a notifié à ces coupables plusieurs délits. Pour Jodel Mouandola et Arel Ebouzi, le tribunal a indiqué les délits de circulation et de commercialisation des trophées de pangolin géant et de panthère. Parfait Mbekele, quant à lui, a été coupable d'abattage d'espèces animales intégralement protégées et de détention des trophées desdites espèces animales intégralement protégées. Cette décision de justice est prise après plusieurs audiences tenues au tribunal de grande instance d'Impfondo. Les audiences au cours desquelles ces individus ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés.

Rappelons que la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées stipule dans son article 27 que « l'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces animales intégralement protégées, ainsi que leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction ».