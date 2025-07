Tunisie: L'Etoile victorieuse en amical face à Al Masry Port Saïd - Un succès bon à prendre

L'équipe rentrante choisie par l'entraîneur Dridi a eu fière allure, malgré le manque d'automatismes sur le terrain. Les Etoilés ont répondu avec application, en attendant de fluidifier les transmissions, notamment à l'entrejeu.

L'Etoile a effectué une large revue d'effectif au cours de son premier match amical d'intersaison disputé au stade olympique de Sousse, devant 5.000 supporters, comme l'a stipulé le quota prévu. Ainsi, on a pu voir la première formation alignée par le head coach Lassâad Dridi. Il a mis Raed Gazzeh dans les bois qui, après un bon quart d'heure,a commis une erreur d'appréciation sur le but égalisateur 1-1 à la 14e en sortant hasardeusement de sa surface de réparation.

Cinq minutes auparavant, Mohamed Kanté, l'attaquant guinéen placé aux avant-postes après le départ de Chaouat, n'a pas manqué l'offrande du portier égyptien Chehata pour ouvrir le score. Un match très animé en occasions de but de part et d'autre, mais aussi en ratages et maladresses, au vu du manque de fraîcheur physique des joueurs. En effet, par deux fois, Raki Aouani a manqué le but qui aurait pu donner de nouveau l'avantage aux Etoilés. Derrière, la charnière centrale Hnid et Bouzaabia ( joueur prometteur promu de la réserve) a assuré globalement.

Ghedamsi a été placé à droite de la défense alors que le nouveau transfuge malien Omar Bah était latéral gauche. Au milieu du terrain, on a retrouvé les inamovibles de la saison passée, à savoir Cédric Gbo, coupable de quelques pertes de balle, Fadi Ben Choug très remuant et la recrue Philip. Cette fois, c'est un milieu du terrain qui a finalement doublé la mise 2-1 pour l'Etoile. Suite à un corner botté de la droite, Walid Karoui n'avait plus qu'à pousser la balle devant la ligne de but, prolongée de la tête par le capitaine Slah Ghedamsi.

Les doublures en verve

Pour un test face à une équipe qualifiée, tout comme l'Etoile, à la prochaine Coupe de la CAF, le résultat est significatif, malgré le caractère non officiel de la rencontre. Dridi n'a pas eu froid aux yeux en alignant le revanchard Kanté, qui doit être plus « égoïste » et inspiré face au but. Cinq changements ont été opérés à la pause avec l'incorporation du gardien de but K. Youssef, du vétéran Boughattas, K. Ibrahim et les recrues Ricky Hans et Goodlad.

A la reprise, le rythme a baissé d'intensité. A la 55e, Kanté a cédé sa place. L'attaque a eu moins de mordant en seconde période, au point de se dissiper complètement. Petite satisfaction, le grand retour de l'enfant du club, Malek Baayou, après une pige en Europe. Il a montré de bonnes dispositions sur le plan physique. Mohamed Aziz Jebali, lui, a participé à la rencontre également, au milieu du terrain.

Au final, on a eu droit à une Etoile à deux visages, conquérante en première période et complètement repliée en seconde période, à cause des changements qui se sont avérés peu fructueux. Mais globalement, la défense a tenu le coup face aux rushs des aigles verts égyptiens. C'est une large revue d'effectif à laquelle on a eu droit avec une vingtaine de joueurs qui ont participé à ce test d'application.