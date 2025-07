Niger: Cela fait deux ans que Mohamed Bazoum est détenu

La pression s'accentue sur le général Abdourahamane Tiani pour la libération du président déchu Mohamed Bazoum, détenu avec son épouse dans sa résidence à Niamey.

Voilà bientôt deux ans que Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu du Niger, est détenu, avec son épouse Hadiza, par le pouvoir militaire, dans sa résidence à Niamey.

Toutes les condamnations, les médiations et même les appels à la clémence, lancés de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, pour la libération du couple présidentiel, n'ont pas réussi à faire fléchir Abdourahamane Tiani et le pouvoir militaire à la tête du pays.

Pour autant, le Mouvement indépendant pour un Niger nouveau dans la justice et l'égalité, n'abdique pas dans ce combat.

Abdourahmane Ide, le secrétaire général de ce nouveau mouvement, considère que "Bazoum est maintenu de manière illégale et prolongée. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un et le garder sans jugement, sans aucune forme de procédure judiciaire. C'est de la détention arbitraire et illégale. C'est ce que nous décrions et c'est pour cela que nous avons créé notre mouvement. Nous allons nous donner les moyens de faire respecter la loi et la justice au Niger. Nous ne sommes pas contre son arrestation, ou sa garde à vue, mais nous réclamons la justice pour Bazoum".

La population est divisée sur le sort de Mohamed Bazoum

La libération du président Mohamed Bazoum n'est cependant pas réclamée par l'ensemble de la population nigérienne. Hajiya Housseina Maizoumbou est une activiste qui soutient le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le nom que se sont donné les militaires au pouvoir.

Elle dit être "contre la libération de Bazoum, car libérer Bazoum, aujourd'hui, c'est provoquer une nouvelle source d'instabilité et de désordre dans le pays. Libérer Bazoum, c'est comme faire exploser une bombe au Niger. Si les gens doutent de ce que je dis, on n'a qu'à le libérer et on va voir les conséquences. Mieux, le gouvernement doit arrêter tous les autres fossoyeurs du Niger et les emprisonner, en même temps que Bazoum".

D'éventuelles négociations pourraient être en cours

Mais pour Moussa Bakari, journaliste et activiste, la clé du dénouement de cette crise politique se trouve dans les mains des deux principaux protagonistes. Selon lui, "le Niger a souffert et continue de souffrir. Je pense que la véritable solution est que le président Tiani fasse le sacrifice de libérer Bazoum, pour le remettre à la disposition de la justice. De son côté, Bazoum, s'il est vraiment un patriote, une fois libéré, il doit renoncer à son fauteuil présidentiel. Avec cela, le Niger pourra enfin aller de l'avant".

Une marche pacifique prévue par un mouvement de la société civile a été interdite par les autorités de Niamey. Contactés par la DW, les avocats et la famille de Mohamed Bazoum n'ont pas voulu se prononcer sur le sujet.

Certaines sources font état de négociations en cours pour la libération de Mohamed Bazoum, ce qui pourrait expliquer le silence des proches.