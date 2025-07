Ethiopie: Un investisseur indien a exhorté les investisseurs internationaux à saisir les opportunités commerciales au pays

Addis-Abeba — Rajeev Sharma, investisseur indien et résident de longue date en Éthiopie, a exprimé sa grande confiance dans la résilience économique, la croissance continue et le potentiel futur de l'Éthiopie, exhortant les investisseurs internationaux à saisir les opportunités émergentes du pays.

Selon le directeur général d'Anmol Products Ethiopia PLC, l'entreprise a commencé à investir en Éthiopie en 2007 avec 6 millions de dollars américains et emploie aujourd'hui plus de 300 personnes, « grâce au soutien local ».

« Notre réussite n'aurait pas été possible sans le peuple éthiopien et le soutien du gouvernement éthiopien. Même face aux défis, le potentiel est immense », a-t-il ajouté.

Son groupe s'est depuis développé avec une autre entreprise, Eco-Packaging PLC, capitalisant sur les atouts stratégiques de l'Éthiopie, tels qu'une population jeune, des ressources naturelles abondantes et des réformes économiques en cours.

Il a également souligné que l'Éthiopie offre un énorme potentiel aux investisseurs, avec l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Afrique, une population jeune et une situation géographique stratégique reliant l'Afrique et le Moyen-Orient.

Les riches ressources naturelles du pays - terres fertiles, énergie hydroélectrique et minéraux -, combinées aux réformes gouvernementales dans les secteurs des télécommunications, de la finance et de l'énergie, favorisent un environnement propice aux affaires.

De grands projets d'infrastructures, tels que des parcs industriels et des réseaux de transport, positionnent l'Éthiopie comme un pôle régional de production et de logistique, offrant des marchés inexploités et de solides opportunités de croissance à long terme.

Le groupe de Sharma a ensuite lancé Eco Packaging Industry PLC à Shaggar City, dans la région d'Oromia, il y a deux ans.

Il a souligné l'énorme potentiel de l'industrie de l'emballage papier en Éthiopie, en tant que solution durable et écologique, le gouvernement fédéral s'étant désormais engagé à remplacer le plastique par du papier.

« Nous avons pleinement confiance en la vision de « Monsieur le Premier ministre Abiy Ahmed, qui pilote la croissance en mettant l'accent sur l'environnement, nous prévoyons de poursuivre notre développement dans le domaine des emballages écologiques », a ajouté le directeur général.

Alors que l'Éthiopie cherche à renforcer sa base industrielle et exportatrice, il a souligné l'importance de l'autonomie et de la production locale, appelant à davantage d'efforts dans ce domaine.

L'investisseur indien a enfin adressé son message aux investisseurs internationaux, les encourageant à exploiter le potentiel d'investissement en Éthiopie, ce qui créerait une situation gagnant-gagnant pour eux et pour le pays.