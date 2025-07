Ile Maurice: ER Group - Naissance d'un colosse à la croisée de l'histoire et de l'avenir

Le 1er juillet 2025 aura marqué un tournant historique dans le paysage corporatif mauricien. Deux figures emblématiques du secteur privé, ENL et Rogers, fusionnent officiellement leurs activités opérationnelles et stratégiques sous une nouvelle bannière - ER Group. Cette consolidation, dévoilée au public lors d'une cérémonie officielle le 23 juillet au Vivéa Business Park, Moka, en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, ambitionne d'écrire un nouveau chapitre entrepreneurial pour Maurice.

La nouvelle entité baptisée ER Group, contraction symbolique d'ENL et Rogers, conserve l'essence de ces deux marques centenaires tout en exprimant une volonté assumée de renouveau stratégique, de transformation culturelle et d'ouverture internationale. Comme le souligne le Group CEO, Gilbert Espitalier-Noël, «Ce que nous vivons aujourd'hui dépasse une simple restructuration : c'est le début d'un nouveau chapitre dans le paysage économique local porté par une entreprise fièrement mauricienne, prête à ouvrir de nouvelles perspectives ici et ailleurs.»

À travers ce nouveau nom - ER (à prononcer à l'anglaise) - le groupe se dote d'une identité sobre, forte, contemporaine. Le logo incarne l'union équilibrée entre deux entités autrefois distinctes, mais désormais unies sous un même étendard, avec une signature de marque engageante - Ignite Tomorrow- allumer aujourd'hui ce qui transformera demain. Contrairement à certaines opérations de croissance qui visent principalement des gains de taille ou des parts de marché, la logique d'ER Group repose sur la performance, l'agilité, la lisibilité et l'impact. La restructuration a été validée à l'unanimité par les actionnaires et les autorités régulatrices en juin 2025.

L'objectif est clair : bâtir une organisation plus efficace dans sa gouvernance, plus rapide dans ses prises de décisions et plus cohérente dans ses investissements. ENL et Rogers, déjà interconnectés depuis l'entrée d'ENL dans le capital de Rogers en 1971 - jusqu'à en devenir actionnaire majoritaire en 2012 -, formalisent ainsi une convergence stratégique entamée depuis plus de 50 ans.

Structure repensée pour le long terme

Le siège social de ER Group, baptisé ER House, héberge depuis 2024 le bureau centralisé de gestion issu de l'unification des équipes dirigeantes des deux groupes. À sa tête, Gilbert Espitalier-Noël, assisté de Philippe Espitalier-Noël, qui prend la direction de plusieurs pôles clés, dont la finance, la logistique, l'hôtellerie, le développement territorial et l'agenda de durabilité. Ce dernier rappelle que «notre culture reste ancrée dans l'esprit entrepreneurial qui a défini ENL et l'héritage pionnier de Rogers. Nos valeurs - responsabilité, agilité et collaboration - guideront chacune de nos actions».ER Group repose sur un organigramme clair avec des CEO spécialisés par segment : immobilier (Johan Pilot), agriculture (Olivier Baissac), logistique (Vishal Nunkoo), finance (Kabir Ruhee), hôtellerie (Thierry Montocchio), entre autres.

Coté à la Bourse de Maurice depuis le 9 juillet 2025 sous le titre ERL, le nouveau groupe se positionne d'emblée comme un poids lourd du marché local et régional avec une capitalisation boursière de Rs 13 milliards, des bénéfices nets de Rs 3,1 milliards pour l'année financière 2024, des actifs de Rs 81,6 milliards, 7 400 employés répartis dans 13 territoires et un portefeuille de plus de 120 marques réparties sur sept secteurs stratégiques.

Par ailleurs, ER Group inscrit son action dans une perspective de long terme via une stratégie de durabilité à dix ans structurés autour de six piliers répartis équitablement entre résilience climatique et inclusion sociale. Parmi ses objectifs : couvrir 80 % de la consommation électrique par des sources renouvelables et éviter ainsi 13 284 tonnes de CO2 ; autonomiser plus de 2 000 personnes via des projets sociaux ; et gérer 26 500 tonnes de déchets détournés des décharges. Sa stratégie Enhancing Lives, Building Communities reflète l'engagement du groupe à conjuguer performance économique et impact sociétal.

Derrière la modernité du nouveau nom, l'histoire bicentenaire de ces deux maisons reste profondément vivante. Depuis l'achat par Martial Henri Noël des terres de Mon-Désert en 1821 jusqu'à la fondation de Rogers & Co par Walter Rogers en 1899, le cheminement d'ENL et de Rogers a été jalonné d'initiatives pionnières dans l'agriculture, l'hôtellerie, la finance, l'immobilier et la logistique. La création d'ER Group est bien plus qu'un changement de nom ou une opération financière. Avec cette fusion, Maurice se dote d'un acteur consolidé capable, selon la nouvelle équipe, de porter haut les ambitions économiques, sociales et environnementales du pays tout en restant fermement enraciné dans ses valeurs d'entrepreneuriat et d'excellence.

Sept segments d'affaires

Le nouveau groupe gravite autour de 7 segments d'affaires :

Agribusiness à travers ENL Agri, Agrïa, Field Good et un investissement stratégique dans Eclosia (39 %). Avec 12 000 arpents de canne, 5 000 pour le gibier et plus de 350 boeufs, ER est le 3e plus grand producteur de canne ;

Real Estate avec des projets comme Moka Smart City, Savannah Connected Countryside et les sept malls d'Ascencia, avec 24 millions de visiteurs annuels. Le groupe détient 38 % de Semaris ;

Hospitality & Travel en tant que propriétaire des chaînes Heritage Resorts, Veranda Resorts et actionnaire de référence de New Mauritius Hotels (42 %). Présence dans plus de dix pays via ER Aviation et la franchise American Express GBT ;

Logistics à travers Velogic (cotée à la SEM), Rennel (FedEx) et une présence régionale élargie (Kenya, Inde, La Réunion...) ;

Finance par le biais de Rogers Capital et ses solutions de crédit, leasing, fiducie, compliance, l'application Noula et des participations dans Swan (29,4 %) et Swan Financial Solutions (20 %) ;

Commerce & Manufacturing avec des marques comme Axess, Decathlon Maurice, Nabridas, Grewals, JMD, Plastinax (Helios Eyewear) ; et

Technology & Energy disposant d'un axe en forte croissance via Rogers Capital Technology, Ecoasis, EnVolt (17 fermes solaires), Compass VC Fund, et l'incubateur Turbine