Afrique: Jeux scolaires africains/Algérie 2025 - Début de l'arrivée des délégations à Constantine et Skikda

CONSTANTINE — Les délégations sportives participant aux 1ers Jeux scolaires africains (JSA 2025), accueillis par l'Algérie du 26 juillet courant au 5 août prochain, ont commencé mercredi à arriver vers les wilayas de Constantine et Skikda.

La délégation algérienne concernée par les compétitions de tennis de table, d'équitation, de gymnastique et de football a ainsi rejoint Constantine.

Dans une déclaration à l'APS en marge de la cérémonie d'accueil de cette délégation constituée de 32 athlètes et encadreurs par le secrétaire général de wilaya, Mahrez Maamri, le directeur local de la jeunesse et des sports, Lahcen Laadjadj, a indiqué que "les préparatifs sont menés d'arrache-pied pour assurer le succès de cette manifestation sportive continentale".

Il a également affirmé que "les conditions logistiques et humaines ont été mis en place pour l'accueil des participants dans les meilleures conditions", relevant l'importance de la manifestation pour renforcer les échanges sportives et culturelles entre les pays africains.

Durant la matinée, la délégation soudanaise comptant 23 membres ont rejoint la résidence universitaire n 7 de l'université Salah Boubnider de Constantine qui a été réservée à l'hébergement et la restauration des délégations participantes.

La wilaya de Constantine accueillera les joutes des quatre disciplines de tennis de table, d'équitation, de gymnastique et de football de ces jeux continentaux qui s'inscrivent dans le cadre du soutien et du développement du sport scolaire dans le continent africain.

Durant l'après-midi de ce mercredi, Skikda a accueilli la délégation algérienne de handball et de beach-volley composée de 32 sportifs et sportives et 8 encadreurs.

Le directeur de l'Académie olympique algérienne et responsable de la délégation, Fouad Djebrouni, a indiqué à l'APS que la délégation a tenu à être la première à arriver pour donner un signe fort de la préparation de l'Algérie et sa détermination à assurer le succès de cet important rendez-vous continental qui, a-t-il indiqué, "plus qu'une compétition, constitue un espace de consolidation des liens entre les enfants de l'Afrique".

A Skikda, les compétitions des JSA 2025 débuteront le 27 juillet et mettront en lice 139 athlètes de 16 pays africains au niveau de la salle omnisports Mohamed Bouchouk de Skikda, de la salle omnisports de la commune d'Emdjez Edchich et du centre n 2 de la plage Larbi Ben M'hidi.