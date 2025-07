Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions de nouveau au-dessus des 12 000 milliards FCFA ce vendredi 25 juillet 2025.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) se situe à nouveau au-dessus des 12 000 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 25 juillet 2025.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 12 006,341 milliards de FCFA contre 11 955,967 milliards de FCFA le jeudi 24 juillet 2025, soit une augmentation de 50,374 milliards de FCFA. Ce niveau atteint fait suite à plusieurs journées de hausse de l'indice BRVM Composite. Celui-ci a ainsi progressé de 0,42% à 311,40 points contre 310,10 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 s'est rehaussé de 0,55% à 152,79 points contre 151,95 points la veille. Il en est de même de l'indice BRVM Prestige qui est en hausse de 0,69% à 130,97 points contre 130,07 points précédemment.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a aussi enregistré une hausse de 4,799 milliards, se situant à 10 659,537 milliards de FCFA contre 10 654,738 milliards de FCFA le 24 juillet 2025.

La valeur totale des transactions s'est établie à 896,575 millions de FCFA contre 1,282 milliard FCFA la veille.

Pour la huitième journée consécutive, la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par UNILEVER Côte d'Ivoire (plus 7,50 à% à 36 715 FCFA), suivie respectivement par les titres Loterie Nationale du Bénin (plus 4,44% à 4 700 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 3,96% à 25 990 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,16% à 2 450 FCFA) et Sicor Côte d'Ivoire (plus 3,13% à 3 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 2 500 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 6,43% à 16 800 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 5,54% à 4 860 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 3,73% à 18 600 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,67% à 1 275 FCFA).