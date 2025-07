Madagascar: Le duo Firmin-Melky revient sur scène

C'est une nouvelle qui ravira les nostalgiques des années 2000. Révélés par l'émission Pazzapa 4 diffusée sur RTA, Firmin et Melky, respectivement vainqueur et finaliste de cette édition, s'apprêtent à faire vibrer de nouveau les coeurs malgaches. Dix-huit ans après leur succès fulgurant, le duo iconique revient sur le devant de la scène le 24 août à Antsahamanitra, pour un concert exceptionnel placé sous le signe du souvenir et de l'émotion.

Organisé par Zouk Pro, l'événement promet une immersion dans l'univers du duo, notamment avec un medley de leurs morceaux phares, dont l'incontournable «Mbola tia», qui avait conquis le public en 2007. « Oui, c'est vraiment notre "spécial choix" de faire revenir le passé sur scène », confie l'organisateur.

Trois heures trente de spectacle mêlant duo et prestations solo, dans une ambiance musicale riche en émotions et en retrouvailles, seront au programme. Ce retour, loin d'être éphémère, s'inscrit dans un projet plus large. « Nous envisageons d'apporter ce concept dans tout Madagascar, en nous concentrant pour l'instant sur Tana comme point de départ », poursuit l'organisateur. Un comeback qui s'annonce mémorable, pour célébrer les souvenirs d'hier avec la voix et l'énergie d'aujourd'hui.