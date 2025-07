Afrique: Tennis - Coupe Davis - Les Akomba défient les Botswanais en demi-finales

L'équipe malgache s'impose 2-1 dans un match à suspense et termine première de sa poule. Cap désormais sur le Botswana, pays hôte, en demi-finale.

Les Akomba poursuivent leur sans-faute à la Coupe Davis, groupe V, zone Afrique. Pour leur troisième match, disputé vendredi sur la terre battue du Centre national de tennis de Gaborone, ils ont dominé le Cameroun 2-1 dans une rencontre particulièrement disputée. Grâce à ce succès, Madagascar termine en tête du groupe B et se qualifie pour les demi-finales, où elle défiera le Botswana, leader du groupe A.

Tout n'a pourtant pas été simple pour les Malgaches, qui ont perdu leur premier simple. Lucas Andriamasilalao, en simple 2, a été dépassé par Valentin Okala, qui s'est imposé sèchement en deux sets : 6/2, 6/0. L'entame de la rencontre était donc compliquée, et les Akomba se sont retrouvés dos au mur.

Mais Antso Rakotondramanga, en véritable patron, a remis les compteurs à égalité en remportant le simple 1 face à Étienne Teboh, au terme d'un combat intense en trois manches : 6/0, 4/6, 6/3. Dominateur dans le premier set, Antso a vu son adversaire revenir dans le second avec plus d'agressivité, avant de reprendre le dessus au troisième avec un break décisif à 3/3, qu'il a su concrétiser.

Double décisif

Tout s'est donc joué dans le double décisif. Et là, les Akomba ont été magistraux. Le capitaine Dina Razafimahatratra a fait le choix fort d'associer Antso Rakotondramanga à Valentin Rakotondrasoa. Le duo malgache a surclassé la paire camerounaise, composée de Valentin et Noam Okala, en deux sets: 6/2, 6/1.

Très agressifs d'entrée, les Malgaches ont réussi un break dès le premier jeu, avant de confirmer pour mener 3/0. Après une brève réaction des Camerounais (3/2), les Akomba ont repris le contrôle pour conclure le set à 6/2. Le second acte a suivi le même scénario : un break rapide, une belle régularité au service et une gestion parfaite des points décisifs, notamment à 5/1 dans le dernier jeu.

À deux points de la gagne pour les Akomba, les Camerounais mènent 40-30, mais les Malgaches recollent à 40-40. Un avantage pour le duo camerounais, puis 40-40, 40-A pour Madagascar, et enfin le jeu, synonyme de victoire et de première place pour les Akomba dans la poule B.

« Contre le Cameroun, on s'est fait peur. Lucas a bien démarré, mais a douté dans les longs échanges. Dans le double décisif, la composition de l'équipe a été payante, car j'ai quand même obligé Antso à jouer avec Valentin. Un choix accepté par toute l'équipe et qui se termine par une écrasante victoire. Après les trois premières journées, on est donc premiers de la poule B et on affrontera le Botswana, leader de la poule A. On essaiera d'aborder cette rencontre avec confiance. On donnera tout », confie le capitaine malgache.

Grâce à ce succès, Madagascar reste invaincu après trois journées (seulement trois sets perdus) et file vers les demi-finales avec confiance. Prochain défi : le Botswana, pays hôte et redoutable adversaire.