Madagascar: Cinépax - Un tremplin engagé pour le cinéma malgache

Une nouvelle programmation dédiée entièrement au cinéma malgache est entamée par Cinepax Madagascar, à travers CINEGASY à partir du mois prochain.

Ainsi, des films malgaches seront désormais projetés les samedis matin dans ses salles à partir du 2 août prochain à prix doux. Les films intégralement malgaches "Dear Lia" et « Eliza" seront projetés ce jour-là. L'enseigne témoigne ainsi du renforcement de son engagement en faveur des talents locaux qui d'ailleurs, ne date pas d'hier.

Depuis plusieurs années déjà, Cinepax ne se contente pas de diffuser des blockbusters internationaux mais s'investit aussi activement dans le développement du cinéma national. En 2023 et 2024, son soutien à EKAA, une école qui forme et accompagne les scénaristes et acteurs malgaches a permis à de jeunes talents d'émerger, de se professionnaliser, et de présenter leurs films dans des conditions professionnelles.

L'enseigne a également été à l'initiative de la projection de plusieurs films locaux inédits, dont Joe, C'est du Joely ou encore R+3. Ces initiatives ont permis de mettre en exergue l'intérêt du public pour les productions locales.

Conscient du fait que des oeuvres malgaches méritent d'être mises en avant mais passent encore inaperçues, Cinepax vise à apporter sa contribution à la mise en lumière des talents locaux en devenant un tremplin pour eux, mais également à démontrer aux Malgaches que le cinéma malgache a bien évolué et que des réalisations locales méritent d'être soutenues.

Selon Holy Razafindramanana, directrice adjointe de Cinepax Madagascar, une certaine réticence est encore palpable chez certains réalisateurs à les approcher.

Avec ce projet pourtant, Cinepax espère non seulement renforcer la visibilité des oeuvres locales, mais aussi encourager une nouvelle génération de cinéastes à oser, créer et rêver en grand. Un appel à propositions de films est lancé officiellement aux réalisateurs et producteurs malgaches. Ils sont invités à envoyer leur proposition à l'adresse sales.marketing@cinepax.mg.