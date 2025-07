Madagascar: Vacances - Mahajanga, la grande ruée

Si les vacances scolaires ont déjà commencé en juin, les grands départs vers les destinations phares pour les vacances sont observés à partir de la fin des examens officiels, notamment après le baccalauréat.

Mahajanga, destination très prisée par les nationaux pour les vacances, accueille les plus grands flux de visiteurs durant la période des grandes vacances scolaires, entre fin juin et fin août. Son climat chaud, à l'inverse des Hautes Terres centrales durant la période d'hiver austral, et plutôt sec par rapport à l'axe Est où le volume pluviométrique est plus important durant la même période, fait de Mahajanga une destination phare pour les visiteurs venant des quatre coins de l'île.

Flux de voyageurs

Sitôt le baccalauréat terminé, les professionnels du transport de voyageurs enregistrent une hausse importante du flux de voyageurs vers les grandes destinations nationales, principalement Mahajanga, Toamasina, Toliara et Nosy Be, pour atteindre le pic vers la mi-août. Pour Mahajanga en particulier, les plus grands indicateurs des flux touristiques sont les taux de remplissage des hôtels aux tarifs abordables, et des résidences d'accueil de vacanciers.

Les villas privées proposées aux vacanciers sont, en effet, fortement demandées car, elles ont l'avantage de permettre aux occupants de cuisiner, contrairement aux séjours à l'hôtel. Une option fortement recherchée afin de réduire les budgets restauration des familles.

Infrastructures routières.

L'état de la route nationale n°4 reliant Antananarivo à Mahajanga, ne fait visiblement pas renoncer les vacanciers. La RN4 n'a pas encore retrouvé son état d'antan. Les 570 km de distance entre Antananarivo et Mahajanga sont parcourus en douze heures, voire bien davantage en fonction des véhicules, contre dix heures en moyenne auparavant.